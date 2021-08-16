Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал заявления о ситуации в Афганистане из-за захвата страны боевиками «Талибан»*.

*«Талибан» — это радикальная террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане.

По словам Ташиева, Кыргызстан озабочен ситуацией в Афганистане и призывает «все политические силы проявить мудрость и чувство ответственности за стабильность» не только в стране, но и во всем регионе.

В заявлении глава ГКНБ также признает, что из-за вооруженного противостояния афганцы не могут получить качественного образования.

«Мы считаем своим долгом оказать поддержку талантливым афганским студентам, предоставив им студенческие визы для обучения в университетах Кыргызстана. Мы готовы продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, ранее обучающимся в местных учебных заведениях, а также принять до 500 студентов, которые также хотели бы обучаться в вузах Кыргызстана», — говорится в заявлении Ташиева.

При этом он отметил, что студентам придется сами решить вопрос с приездом в Кыргызстан, поиском жилья, выбором университета и оплатой за обучение. Однако Министерство образования окажет афганским студентам консультации, чтобы помочь выбрать университет и обустроиться.

«Призываем власти Афганистана предоставить возможность своим студентам, желающим получить образование в Кыргызстане, приехать в нашу гостеприимную страну», — говорится в сообщении.

О том, что Кыргызстан должен помочь афганским студентам, ранее высказался и депутат парламента Жанар Акаев. На своей странице в фейсбуке он написал, что власти страны должны выдать молодым афганским студентам студенческие визы, чтобы они могли продолжить учебу в университетах Кыргызстана.

«Считаю, что это наш долг в соответствии с нашими историческими традициями добрососедства, щедрости и гостеприимства», — написал депутат.

Захват Афганистана талибами

Боевики радикального движения «Талибан» захватили Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.

По данным издания BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 провинций по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны вывести все свои войска из страны полностью.

Читать по теме: «Талибан» взял под контроль Афганистан, президент Ашраф Гани покинул страну

Террористические организации, связанные с «Талибаном», могут войти и в нашу страну — секретарь Совбеза Иманкулов

Эскалация конфликта. В ООН опасаются массового потока беженцев из Афганистана