Пресс-служба Октябрьского районного суда Бишкека сообщила журналисту «Клоопа», что подозреваемого в нападении на сотрудницу MagicCity, водворили в СИЗО-1.

По информации суда, там он будет находиться до 12 сентября. Милиция задержала мужчину 12 августа, в тот же день его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Инцидент с нападением на девушку в центре развлечений MagicCity произошел в начале августа. Тогда в соцсетях распространилось видео, в котором пьяный мужчина напал на сотрудницу центра и ударил её калькулятором по голове. По словам администратора MagicCity Тимура Джунусова, мужчину не устроило то, что его обслуживали на русском языке.

В милиции позже сообщили, что данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье «Хулиганство». Была также назначена судмедэкспертиза.

Однако пострадавшая девушка «отказалась от прохождения освидетельствования, ссылаясь на незначительный нанесённый вред ее здоровью». Кроме того, назначили судебно-лингвистическую экспертизу и после нее будут решать вопрос о переквалификации досудебного производства.

Случай с нападением на девушку вызвал общественный резонанс. Высказались о нем и российские политики с призывом разорвать с Кыргызстаном торгово-экономические отношения.

Однако эксперты считают, что так политики лишь играют на публику перед выборами в парламент России, а в МИД Кыргызстана призвали российские власти «единичные случаи бытового национализма не представлять как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в стране».

Позже стало известно, что российские власти приняли решение запретить на 10 лет въезд на территорию страны, напавшему на сотрудницу MagicCity кыргызстанцу.