Начальница управления по работе с кайрылманами и беженцами минздрасоцразвития Жыпара Мамбетова в интервью Kaktus.media рассказала о приёме беженцев из Афганистана. По данным ООН, тысячи афганцев бегут от боевиков «Талибан»*, которая захватила власть в стране.

*«Талибан» — это радикальная террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане.

По словам Мамбетовой, Кыргызстан с 1996 года является членом Конвенции ООН по делам беженцев, поэтому республика обязана принимать беженцев.

«Сейчас в Кыргызстане статус беженцев имеют 73 гражданина Афганистана, еще 67 подали ходатайство и ждут решения. Есть прогнозы, что после недавних событий в Афганистане будет наплыв беженцев. Но в Узбекистане и Таджикистане их, конечно, будет больше. Если Таджикистан откроет к нам границы, мы должны будем принять граждан Афганистана», — сказала она.

Но Мамбетова подчеркнула, что в вопросе о приёме беженцев из Афганистана «в первую очередь будут учитываться интересы национальной безопасности».

«Не могу сказать точно, но порядка 1 200 беженцев мы принять можем […] После подачи ходатайства иностранцами вопрос о предоставлении им статуса беженца решается от 6 месяцев до года», — сказала она.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан готов дать 500 виз для афганских студентов.

При этом он отметил, что студентам придется самим решить вопрос с приездом в Кыргызстан, поиском жилья, выбором университета и оплатой за обучение. Однако министерство образования окажет афганским студентам консультации, чтобы помочь выбрать университет и обустроиться.

Не закрывать границы и помочь беженцам

13 августа ООН призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы от беженцев, спасающихся от боевиков «Талибан».

«Количество человеческих жертв стремительно растет. Миссия ООН по содействию Афганистану предупредила, что без существенной деэскалации конфликта в стране будет побит антирекорд по количеству жертв среди гражданского населения за год — за всё время наблюдений ООН. Мы особенно обеспокоены влиянием ситуации на женщин и девочек. Начиная с конца мая, около 80 процентов от четверти миллиона афганских беженцев — женщины и дети», — сказала тогда официальная представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

А официальный представитель Всемирной продовольственной программы Томсон Пхири охарактеризовал ситуацию в Афганистане, как «имеющую все признаки гуманитарной катастрофы».

По данным ООН, в Афганистане катастрофически не хватает еды: голодает каждый третий житель страны.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.

Также по информации BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 провинций по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны вывести все свои войска из страны полностью.

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