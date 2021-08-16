Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров «на постоянной основе внимательно следит за ситуацией», сложившейся в Афганистане после захвата столицы боевиками *«Талибан».

*«Талибан» — радикальная террористическая группировка запрещенная в Кыргызстане.

«Глава государства ежечасно получает информацию по линии ГКНБ, секретариата Совета безопасности и МИД», — говорится в сообщении.

Жапаров поручил госорганам продолжить мониторинг развития ситуации в Афганистане. МИД поручено поддерживать постоянный контакт с кыргызстанцами, находящимися в Афганистана, усилить меры по их безопасности и скорейшей эвакуации на родину.

Президент также поручил госорганам начать работу по укреплению и обеспечению региональной безопасности совместно со странами региона.

Кроме президента, ранее о ситуации в Афганистане высказался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В своем обращении он заявил, что Кыргызстан готов дать 500 виз для афганских студентов.

При этом он отметил, что студентам придется самим решить вопрос с приездом в Кыргызстан, поиском жилья, выбором университета и оплатой за обучение. Однако министерство образования окажет афганским студентам консультации, чтобы помочь выбрать университет и обустроиться.

Ранее, еще до захвата Афганистана боевиками «Талибан», Ташиев говорил, что ситуация в этой стране может представлять угрозу и для Кыргызстана. Так, по словам главы спецслужб, угрозу может представлять переселение беженцев, которые могут перейти с начала границу Узбекистана и Таджикистана, а затем оказаться в Кыргызстане.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.

Также по информации BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 провинций по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны вывести все свои войска из страны полностью.