Российское издание Vesti.ru 14 августа сообщило, что часть участников массовой драки, произошедшей в июле 2021 года в Москве, депортировали из России.

По информации издания, 26 граждан Кыргызстана отправили на родину из аэропорта Домодедово. Один рейс вылетел в Бишкек, второй в город Ош.

Кроме этого, сообщается, что депортированным гражданам запретили въезд на территорию России на 40 лет.

Массовая драка в Кузьминках

Массовая драка мигрантов из Центральной Азии в Москве произошла в июле этого года. По данным российских СМИ, в драке участвовали мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

Предварительной причиной драки назвали то, что два уроженца Кыргызстана 11 июля получили ножевые ранения в районе Химки, и их друзья хотели отомстить другим мигрантам. В результате драка в районе Кузьминки переросла в массовую потасовку.

Позже посольство Кыргызстана в Москве заявило, что распространяемая информация в социальных сетях о причинах возникновения конфликта на межнациональной почве «не соответствует действительности».

14 июля полиция Москвы сообщила, что ряд участников массовой драки в Кузьминках по решению суда выдворят из России с наложением штрафа. Так же ряду из них запретят въезд в страну.

По данным полиции, в день драки в участок доставили 103 человека, участвовавших в конфликте.

Представитель МВД Кыргызстана в России Нурлан Жанбаев в интервью изданию «Азаттык» рассказал, что в числе доставленных в полицию были более 70 кыргызстанцев.