В ночь с 15 на 16 августа стало известно, что боевики террористической организации «Талибан»* захватили 90% территории Афганистана и вошли в столицу страны Кабул.
*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная в Кыргызстане и признанная террористической.
Захватить весь Афганистан боевикам «Талибана» удалось за менее чем трех месяцев. По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.
При этом, на фоне эвакуации зарубежных дипломатов, посольство России в Кабуле все еще продолжает свою работу в обычном режиме.
Также, по данным зарубежных СМИ, страну уже покинул президент Афганистана Ашраф Гани. Издание Al Jazeera сообщило, что Гани добровольно покинул пост, чтобы избежать кровопролития. На тот момент талибы уже захватили президентский дворец.
Сообщалось, что Гани направился на своем самолете в Таджикистан, однако в таджикском МИД опровергли эту информацию.
Между тем, на фоне захвата столицы Афганистана тысячи мирных жителей хотят покинуть страну и направляются в аэропорт Кабула, который находится под защитой военных США.
Ситуация с боевиками «Талибан» обострилась в мае 2021 года на фоне того, что США начали вывод своих войск, находившихся в Афганистане около 20 лет.
По данным издания BBC, еще в июле талибы контролировали всего 90 провинций по всей стране, но уже к середине августа под их контролем оказались 345 провинций Афганистана, в том числе столица Кабул. К середине сентября США должны вывести все свои войска из страны.
Президенты стран Центральной Азии ранее обсуждали вопросы угрозы «Талибана». Кроме этого, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев говорил, что ситуация с талибами в Афганистане представляет угрозы и для республики.
По его словам, угрозу может представлять переселение беженцев, которые могут перейти сначала границу Узбекистана и Таджикистана, а затем оказаться в Кыргызстане.