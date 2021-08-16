Талибы во дворце президента Афганистана / скриншот видео Al Jazeera

В ночь с 15 на 16 августа стало известно, что боевики террористической организации «Талибан»* захватили 90% территории Афганистана и вошли в столицу страны Кабул.

*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная в Кыргызстане и признанная террористической.

Захватить весь Афганистан боевикам «Талибана» удалось за менее чем трех месяцев. По данным издания BBC, зарубежные посольства ряда стран уже эвакуируют своих представителей и дипломатов из Кабула.

При этом, на фоне эвакуации зарубежных дипломатов, посольство России в Кабуле все еще продолжает свою работу в обычном режиме.

Также, по данным зарубежных СМИ, страну уже покинул президент Афганистана Ашраф Гани. Издание Al Jazeera сообщило, что Гани добровольно покинул пост, чтобы избежать кровопролития. На тот момент талибы уже захватили президентский дворец.