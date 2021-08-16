Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев в эфире «Биринчи радио» 16 августа рассказал о планах властей к 30-летию независимости страны. По его словам, 31 августа, в День независимости планируется провести более 40 мероприятий по всей стране.

Ранее глава кабмина Улукбек Марипов отмечал, что все мероприятия должны пройти «с учетом соблюдения эпидемиологических требований».

Что запланировано?

Так, по словам Иманалиева, 31 августа на площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет военный парад и парад трудящихся. Кроме того, пройдет концерт с эстрадными певцами и состоится состязание (айтыш) среди кыргызских и казахских акынов.

В областях пройдут театральные спектакли, концерты, состязания акынов-импровизаторов, фотовыставки, фестивали дизайнеров и ремесленников, а также сказителей эпоса «Манас».

Так, в Таласе 29 августа пройдет историческое мероприятие, посвященное эпосу Манас в комплексе «Манас Ордо».

«Мы обсудим не только исторические аспекты, но и 30-летний независимый путь страны. Чего мы добились, какие ошибки совершили и куда мы движемся. Все это будем обсуждать в ходе мероприятия […] Планируется также участие президента», — отметил он.

Также 31 августа в Оше пройдет 220-летие Алымбека Датки и 210-летие Курманжан Датки. На Иссык-Куле 21 августа пройдет 120-летие Жусупа Абдрахманова, Касыма Тыныстанова, Хусейна Карасаева.

Кроме того, по словам министра, осенью в Баткене планируется проведение 110-летия Исхака Раззакова, а в августе пройдет открытие домов и зданий, которые были разрушены в ходе селей и конфликтов.

В Нарыне проведут конкурс среди манасчи в честь 160-летия акына Тоголока Молдо.

В Чуйской области пройдет фестиваль «Кыргызстан — моя родина» для этнических наций.

В Джалал-Абадской области проведут фестиваль ремесленников.

«Всё это не закончится 31 августа. Осенью также пройдут различные конференции и открытые уроки в учебных заведениях, за каждым министерством закреплены мероприятия к 30-летию Кыргызстана до конца года», — отметил Иманалиев.

Сколько денег из бюджета израсходуют на эти мероприятия министр не сказал. Не заявляли о планируемых тратах и в кабмине.

Власти страны решили отметить празднование Дня независимости несмотря на третью волну коронавируса, которую минздрав объявил в середине июня 2021 года. В прошлом году из-за коронавируса массовые мероприятия к 29-летию независимости страны были отменены. Лишь на площади Ала-Тоо в Бишкеке прошла торжественная церемония, на которой тогдашний президент страны Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам. Оно прошло в онлайн-формате и транслировалось по республиканским телеканалам.

По данным на 16 августа, в Кыргызстане за время пандемии зарегистрировали 172 327 случаев заражения COVID-19. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом за все время 2 451 пациент.