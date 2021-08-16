Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сделал заявления после захвата Афганистана боевиками движения *«Талибан» и смены власти в стране.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

По его словам, контроль Афганистана движением «Талибан» «существенно влияет на обстановку в Центральноазиатском регионе», а также вызывает глубокую обеспокоенность.

«В ОДКБ отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств — членов ОДКБ», — сообщил он.

Генсек ОДКБ отметил, что приоритет работы организации остается политико-дипломатическим. Но в случае угрозы безопасности Таджикистана, граничащего на юге с Афганистаном, для оказания помощи союзнику будут приняты все меры, предусмотренные документами.

В ОДКБ кроме Таджикистана входят Кыргызстан, Россия, Казахстан, Армения и Беларусь.

Зась также поговорил с главой минобороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совбеза Нассрулло Махмудзода. По его словам, таджикские силовые структуры контролируют обстановку на границе, и необходимости в задействовании ОДКБ нет.

«Начата подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы», — добавил генсек.

Кроме этого Зась сообщил, что ситуация в Афганистане будет одним из главных вопросов обсуждения на сессии Совета ОДКБ, которая пройдет в сентябре в столице Таджикистана — Душанбе.

Ранее Таджикистан уже обращался к ОДКБ за помощью из-за ситуации с «Талибаном». Такое заявление сделал представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов 7 июля.

Тогда Султонов сообщил, что из-за конфликта правительственных войск Афганистана с боевиками «Талибан», на территорию Таджикистана отступили более 1 500 тысячи афганских военных.

Власти Таджикистана реагировали на бои между талибами и правительственными войсками Афганистана еще до захвата Кабула. В начале июля Таджикистан усилил свою границу с Афганистаном на юге страны. Для укрепления таджикско-афганской границы президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва.

Кроме ОДКБ, свою позицию по поддержке Афганистана высказал и глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев. На пресс-конференции 8 июля он заявил, что так как Кыргызстан входит в ОДКБ, то взаимодействия и помощь Таджикистану будет оказана «в любом случае».

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август.

Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

На фоне этой информации, ряд стран начали эвакуацию своих дипломатов и сотрудников посольств из Кабула.

Распоряжение об эвакуации своих граждан также дал президент Садыр Жапаров. Такое поручение Жапаров дал МИД, а также дал указания обеспечить безопасность кыргызстанцев, находящихся в Афганистане.