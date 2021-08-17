Адвокатка Мухаё Абдураупова в своем фейсбуке сообщила о том, что сотрудник Араванского РОВД Ошской области избил беременную жену и двухлетнего сына.

Также она отметила, что адвокат милиционера не приходит на следственные мероприятия, соответственно, следователь не может провести очную ставку.

Позже, в беседе с изданием Kaktus.media Абдураупова выразила недовольство тем, что экспертиза пришла к выводу о легких телесных повреждениях у пострадавших. По словам Абдурауповой, у женщины после побоев есть риск выкидыша.

«Они [женщина с сыном — ред.] получили закрытую черепно-мозговую травму, у обоих пострадавших на теле, на голове и на лице видны кровоподтеки», — сказала адвокатка и предположила, что дело специально затягивают.

Абдураупова добавила, что пострадавшая и ранее подвергалась семейному насилию.

Кроме этого, по ее словам, в день избиения милиционер был в трезвом состоянии, а после случившегося он выставил жену и ребенка за дверь. Сейчас они находятся у родителей пострадавшей.

Что говорит милиция?

В УВД Оша подтвердили информацию о том, что 28-летняя жена сотрудника ОВД* Араванского района обратилась с заявлением 10 августа в Кара-Суйское РОВД. В заявлении говорится, что она поругалась с мужем, во время ссоры супруг избил ее и двухлетнего сына.

*Милиционер — участковый в ОВД Араванского района, но проживает в селе Фуркат Кара-Суйского района вместе с семьей.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение легкого вреда здоровью», ведется следствие. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили вменяемую статью. В областной милиции заверили, что действия милиционера будут расследованы.

Количество зарегистрированных случаев домашнего насилия в Кыргызстане растет с каждым годом. По данным Генпрокуратуры, в 2019 году в Кыргызстане было зарегистрировано 6 145 случаев домашнего насилия. Наибольшее количество пострадавших женщины — 5 659 человек.

По статистике МВД, в течение 2020 года было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Однако жертвы домашнего насилия часто не обращаются в милицию, опасаясь давления или других факторов.

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