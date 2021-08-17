Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции пьёт отвар из аконита. Фото: скриншот с прямого эфира

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев в интервью журналистам объяснил почему перестал говорить об отваре из ядовитого корня аконита. Ранее он заявлял о безопасности аконита и пропагандировал лечение COVID-19 им*.

*ВНИМАНИЕ! Глава минздрава Кыргызстана распространяет ложную информацию. Ни в коем случае нельзя употреблять корень аконита или иссык-кульский корень в качестве лекарства от COVID-19. Это крайне опасно для вашей жизни. Если вас заставляют принять аконит в медучреждении, обязательно фиксируйте это (на фото/видео) и присылайте нам на почту news@kloop.kg.

Так Бейшеналиев в интервью AKIpress он заявил, что «сам себе запретил говорить об иссык-кульском корне».

«Решил, что пока научное испытание над иссык-кульским корнем не завершится, не говорить прессе и обществу о нем. Как только будут готовы результаты, я поделюсь ими*», — сказал он.

*31 мая Бейшеналиев на заседании профильного комитета парламента сообщил о завершении клинических испытаний настойки из аконита. По его словам, в испытаниях приняли участие 300-400 человек.

Он тогда сказал, что полученные данные отправили «крупным профессорам и академикам» из России и Казахстана, чтобы те дали своё заключение. Однако, министр не назвал имена учёных. С конца мая новой информации о результатах клинических испытаний аконита ни сам Бейшеналиев, ни минздрав не сообщали.

По словам Бейшеналиева, метод лечения COVID-19 аконитом «не очень хорошо восприняли в обществе».

«В других странах* очень хорошо воспринимают новые методы, эксперименты, но у нас очень сильно критиковали даже депутаты. Хотя аконит годами применяли в лечении разных заболеваний», — добавил он.

*Конкретно какие страны Бейшеналиев не назвал.

По мнению чиновника, люди оказались «не готовы к акониту».

«Хотя во всем мире аконит применяют*. Мы, наверное, неправильно преподнесли информацию», — сказал он.

*Достоверной информации об этом нет. Например, до этого Бейшеналиев заявлял, что аконит зарегистрирован, как лекарство во Франции. Но журналисты factchek.kg выяснили, что он действительно зарегистрирован на сайте Французского национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Однако зарегистрировано это растение только в разделе гомеопатических препаратов. Сейчас научное сообщество расценивает гомеопатию как псевдонауку.

«Желая придать весомый аргумент в пользу лечения иссык-кульским корнем, министр здравоохранения упомянул Францию, но не уточнил, что там аконит зарегистрирован лишь как гомеопатическое средство, не относящееся к лекарственным препаратам», — к такому выводу пришли журналисты.

Аконит, Жапаров и Бейшеналиев

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Садыр Жапаров и Алымкадыр Бейшеналиев

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Тогда же Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров.

Тогда сообщалось, что отвар из аконита готовят в госрезиденции «Ала-Арча». Но 31 мая Бейшеналиев сказал, что «из-за большой потребности среди населения, ее начали варить в другом месте».

Министр здравоохранения не раз говорил, что корень помогает при раке желудка и радикулите. Также он заявлял, что аконит «показал себя в лечении как отхаркивающее средство и он повышает иммунитет».

Слова министра о том, что отвар из аконита повышает иммунитет, имеет отхаркивающий эффект, помогает при раке желудка и радикулите не доказаны. Употребление аконита в неправильной дозировке может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Однако в то же время Бейшеналиев не раз упоминал, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр же заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ выказывалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.

Из-за пропаганды аконита, как способа лечения COVID-19 Бейшеналиева не раз критиковали. 28 апреля парламент даже рекомендовал премьер-министру Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева. За то, чтоб отправить его в отставку, проголосовал 81 депутат, но решение об отставке чиновника не приняли и он до сих пор на должности.