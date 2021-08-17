Глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова в эфире «Биринчи радио» 17 августа рассказала о сценариях событий после суда по делу о банкротстве «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани». Обе компании являются «дочками» канадской Centerra Gold Inc.

Кутманова напомнила, что Centerra 16 мая подала иск в арбитражный суд Швеции, а 1 июня подала иск в Нью-Йоркский суд по банкротству.

По её словам, если суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка примет решение в пользу канадской компании и признает «Кумтор» банкротом, то деятельность «рудника придётся приостановить».

Кутманова сообщила, что пока суд по банкротству не закончится, никакие другие судебные решения относительно деятельности «Кумтора» не могут действовать.

«К примеру, решение суда по штрафу на 261 млрд сомов* на сегодня приостановлено. Приостановлены все решения. В общем, Centerra всячески препятствует», — сказала Кутманова.

*Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства за незаконное складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Читать по теме: Осужденные за захват заложника. Что известно об истцах против «Кумтора»?

Кроме того, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Но, по её мнению, у Нью-Йоркского суда по банкротству «нет оснований выносить решение в пользу Centerra». Иск о банкротстве «Кумтора» суд должен рассмотреть сегодня, 17 августа.

Суд о банкротстве

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства*.

*Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

Процедуру банкротства, инициированную по главе 11 Федерального кодекса США, часто называют «реорганизационным» банкротством. Его инициатор остается владельцем, имеет полномочия и обязанности доверительного управляющего, может продолжать вести бизнес, а также занимать новые деньги (с одобрения суда).

Иск подали после того, как правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на Кумторе за экологические нарушения и нарушение законов. Centerra же расценивает действия властей страны, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

19 июля суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка 19 июля рассмотрел ходатайство канадской компании Centerra Gold Inc. о банкротстве «Кумтора» и решил временно отклонить его рассмотрение.

Читать по теме: «Масштабная коррупция на протяжении всего сотрудничества». ГКНБ представил предварительные итоги расследования по «Кумтору»

Centerra: Ущерб от захвата «Кумтора» правительством Кыргызстана составил около $1 млрд

«Кыргызское правительство прибегло к ложным обвинениям». Centerra Gold Inc. о денонсации соглашений между Кыргызстаном и инвесторами