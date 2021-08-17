По данным посольства, кыргызстанцев задержали после того, как «они играли в футбол, в ходе игры произошла словесная перепалка и жители близлежащего дома вызвали полицию».

«Сотрудник консульского отдела Посольства дважды выезжал в ОВМД “Царицыно” днем и после 21:00 часов для оказания консульско-правовой помощи […] Посольством принимаются соответствующие меры реагирования», — сообщили в посольстве.

Угрожали депортацией

У российской правозащитницы Валентины Чупик другая версия событий. В фейсбук-группе «Мы, мигранты» 16 августа она сообщила, что «15 августа в период с 11:00 до 16:00 на разных улицах района Царицыно и возле метро Царицыно были задержаны ранее не знакомые друг с другом граждане Кыргызстана в количестве около 30 человек».

По её данным, четверых из них доставили в ОВМД «Царицыно».

«Угрожая им депортацией и физическим насилием, принуждают их расписаться в протоколах за мелкое хулиганство, которого они не совершали, и заплатить на месте штрафы по 500 рублей. Их не поят, не кормят, не пускают в туалет, оскорбляют по расовому признаку, угрожают “почистить Россию от всех чурок косоглазых”. Ни о каких переводчике, юристе, консульской защите, разъяснении причин задержания, прав и обязанностей вообще речи нет», — написала правозащитница.

По её словам, остальных задержанных 26 кыргызстанцев отпустили после того, как они «расписались в сфальсифицированных протоколах».

Ранее российское издание Vesti.ru сообщило, что 26 кыргызстанцев, которые участвовали в массовой драки, произошедшей в июле в Москве, депортировали из России.

*Массовая драка мигрантов из Центральной Азии в Москве произошла в июле этого года. По данным российских СМИ, в драке участвовали мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

Также по данным издания, депортированным гражданам запретили въезд на территорию России на 40 лет.