Пресс-служба МЧС сообщила, что на 172-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись микроавтобус и грузовик МАН. В результате ДТП 5 пассажиров погибли, а 10 человек получили различные травмы.

Микроавтобус после столкновения с грузовиком. Фото: пресс-служба МЧС Грузовик после столкновения. Фото: пресс-служба МЧС

По данным МЧС, в микроавтобусе было 15 человек.

«Имена погибших и раненых уточняются. К спасательной операции привлечены 4 спасателя», — сообщили в ведомстве.

За последние несколько дней в Иссык-Кульской области произошли несколько ДТП со смертельным исходом. 15 и 16 августа в двух авариях на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол Иссык-Кульской области погибли трое кыргызстанцев, еще тринадцать человек пострадали.

Также за июль месяц в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошел ряд крупных аварий со смертельным исходом.

По официальным данным, в течение шести месяцев 2021 года было зарегистрировано 3 396 ДТП, 329 человек в них погибли.

На фоне этого президент Садыр Жапаров заявил, что обеспокоен увеличением количества ДТП, в которых погибают люди. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД и патрульной милиции Бишкека. Он поручил им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время то руководителям «придется уйти».