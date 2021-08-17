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15 и 16 августа в двух авариях на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол Иссык-Кульской области погибли трое кыргызстанцев, еще тринадцать человек пострадали.

Первая авария произошла 15 августа примерно в 15:00 дня. 54-летний мужчина на автомобиле Honda Odyssey не смог справиться с рулевым управлением в районе сел Тору-Айгыр и Чырпыкты и съехал с дороги.

В результате на месте погибла 80-летняя женщина, жительница Джалал-Абада. Водитель и еще пятеро пассажиров обратились в Балыкчинскую городскую больницу.

Вторая авария произошла в ночь на 16 августа примерно 00:47, на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в районе села Корумду. Об этом сообщили в МЧС.

На ней столкнулись три автомобиля, Subaru Forester, Аudi A6 и Mazda-626. В результате аварии погибли 20-летняя девушка и 31-летний мужчина. Еще пятеро женщин и трое мужчин, которые ехали в этих автомобилях, были доставлены в Чолпон-Атинскую городскую больницу с различными травмами.

По официальным данным, в течение шести месяцев 2021 года было зарегистрировано 3 396 ДТП, 329 человек в них погибли. По этой причине президент Садыр Жапаров 14 июня поручил МВД усилить комплекс мероприятий по предотвращению аварий.