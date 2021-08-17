Пресс-служба МИД 17 августа сообщила, что в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане эвакуированы 9 граждан Кыргызстана.

В ведомстве подчеркнули, что остальные кыргызстанцы в стране находятся в безопасности и их размещают в здание дипломатической миссии Кыргызстана в Кабуле.

«Касательно граждан Афганистана, обратившихся за помощью по вопросам получения визы и эвакуации в Кыргызстан, предположительно являющихся этническими кыргызами, в настоящее время информация проверяется», — говорится в сообщении МИД.

«У всех есть билеты на самолёт»

Ранее посол Кыргызстана в Афганистане Мирослав Ниязов сообщил, что всего в стране находятся порядка 20 кыргызстанцев, которые работали в сфере услуг.

«Часть граждан, которым может угрожать текущая обстановка, временно проживает в казахском посольстве. Это несколько человек. Ожидается, что диппредставительство Казахстана организует чартерный рейс. Пока неизвестно, когда, может быть, и завтра», — сказал он.

Посол заверил, что «ни один кыргызстанец не остается без внимания» и у всех них есть билеты на самолет, но на разные дни.

Ниязов сообщил, что в посольстве Кыргызстана работают три человека и дипломаты уже вступили в контакт с боевиками «Талибан»*.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

По его словам, боевики «помогают и поддерживают» и участвуют в том, чтобы «безопасно и аккуратно» проводить кыргызстанцев из Афганистана в ОАЭ и другие страны. Посол добавил, что «Талибан» гарантировал безопасность диппредставительствам.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август.

Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

На фоне этой информации, ряд стран начали эвакуацию своих граждан, дипломатов и сотрудников посольств из Кабула.

Распоряжение об эвакуации своих граждан также дал президент Садыр Жапаров. Он также поручил МИД обеспечить безопасность кыргызстанцев, находящихся в Афганистане.

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