Министерство иностранных дел Кыргызстана (МИД) опубликовал заявление, в котором сообщил, что выступает «за скорейшую стабилизацию ситуации» в Афганистане.

«Выражаем надежду на то, что новые институты госуправления будут сформированы в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой страны, многолетний военный конфликт будет прекращен и в Афганистане установится долгожданный мир, спокойствие и стабильность», — говорится в обращении МИД.

В ведомстве также призвали все стороны проявить сдержанность и не прибегать к насилию. МИД также призвал обеспечить безопасность населения Афганистана, независимо от этнической принадлежности, вероисповедания или политических взглядов, а также защитить права всех этнических меньшинств.

«В том числе кыргызов Большого и Малого Памира Афганистана, а также гарантировать возможность всем иностранных гражданам, желающим покинуть страну, беспрепятственно выехать за пределы Афганистана», — отметили в ведомстве.

МИД также рассчитывает, что Афганистан выйдет из кризиса через переговоры и надеется, что во время перехода власти для афганского народа найдут «приемлемый вариант государственного устройства страны».

Захват Афганистана «Талибаном»

Боевики радикального движения «Талибан»* захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

На фоне этой информации, ряд стран начал эвакуацию своих граждан, дипломатов и сотрудников посольств из Кабула.

Распоряжение об эвакуации своих граждан из Афганистана также отдал президент Садыр Жапаров. Он также поручил МИД обеспечить безопасность кыргызстанцев, еще находящихся в Афганистане. 17 августа МИД сообщил, что вывез из страны девять кыргызстанцев.