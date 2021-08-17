Глава кабмина Улукбек Марипов и член сборной Кыргызстана по паралимпиаде Арыстанбек Базаркулов. Фото / пресс-служба кабинета министров.

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что 17 августа глава кабмина Улукбек Марипов встретился с паралимпийской сборной Кыргызстана перед их отлетом на соревнования в Токио.

Марипов передал флаг Кыргызстана члену сборной Арыстанбеку Базаркулову и сказал, что на играх «весь кыргызский народ будет болеть за спортсменов».

XVI Паралимпийские игры пройдут в столице Японии городе Токио с 24 августа по 5 сентября. На эти игры от Кыргызстана отправятся два спортсмена — в толкании ядра выступит Арыстанбек Базаркулов, а Хайитхон Хусан кызы в пара-дзюдо в весовой категории до 57 кг среди незрячих спортсменок.

Ранее сборная Кыргызстана выступила на Олимпийский играх, прошедших в начале августа. По итогам соревнований, кыргызские спортсмены Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов завоевали серебряные медали, а Мээрим Жуманазарова бронзовую.