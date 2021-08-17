Военная прокуратура начала досудебное производство в отношении сотрудников Погранслужбы ГКНБ, допустивших похищение президента сети школ «Сапат» Орхана Инанды. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол. Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны*.

*Орхана Инанды турецкие власти называют «руководителем ФЕТО в Центральной Азии». Его обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией». ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Дело в отношении сотрудников Погранслужбы

В Генпрокуратуре сообщили, что в надзорный орган обратилась адвокатесса Инанды Таалайгуль Токтакунова.

«На основе её обращения начато досудебное производство в отношении сотрудников Погранслужбы по статьям “Халатность” и “Нарушение правил несения пограничной службы”. Они зарегистрированы в ЕРПП и начато расследование», — рассказали в надзорном органе.

Сама Токтакунова в интервью ИА 24.kg сообщила, что юристы обратились в Генпрокуратуру с просьбой начать процесс досудебного производства по статье «Незаконное пересечение границы».

«Мы также просили возбудить дело в отношении представителей Погранслужбы, допустивших незаконное пересечение границы Орхана Инанды», — сказала она.

Похищение Орхана Инанды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявляет о том, что Орхана Инанды доставили в Турцию

По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран

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12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

«Это могла быть кыргызская милиция, сотрудники спецслужб или другая группа. […] Они завязали ему глаза сразу после того, как захватили. С завязанными глазами его везли на машине пять-шесть часов, а затем посадили в самолет. Он не знает, где его посадили в самолет: в Кыргызстане, в Казахстане или в Таджикистане. На следующий день после похищения он уже был в Турции», — сказал Йылмаз.

Он также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Адвокат также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

16 июля турецкие СМИ сообщили, что Генпрокуратура страны просит дать Инанды 22 с половиной года тюремного заключения.

6 августа зампредседателя Совбеза Таалатбек Масадыков говорил, что «не знает» как произошло похищение Инанды и отмечал, что необходимо «изучить» по вине какого ведомства произошла такая ситуация.

«Открыто говоря, это случилось в стране и это нехорошее событие для Кыргызстана […] Я думаю, нужно изучить эту ситуацию внутри страны, кто и какое ведомство допустило ошибку и дать оценку», — сказал тогда Масадыков.