Фото: пресс-служба УВД Ошской области

По подозрению в совершении серии краж задержана 13-летняя жительница села Гульча Алайского района Ошской области. Об этом сообщили в УВД Ошской области 17 августа.

По данным милиции, с марта в Алайский РОВД поступали жалобы на кражи из автомобилей в селе Гульча. В рамках досудебного производства по статье «Кража» и была задержана восьмиклассница.

По версии следствия, подросток продавала манты, приготовленные ее матерью, в общественных местах. Во время продажи еды девочка обкрадывала плохо закрытые машины.

«Самая большая сумма кражи составила $2 800. Некоторая часть денег была найдена дома у подозреваемой и была возвращена владельцам. А, оставшаяся сумма будет или не будет возвращена неизвестно. Так как девочка из нуждающейся семьи», — сообщили в областной милиции.

Также, в УВД Ошской области сказали, что дальнейшую судьбу девочки проконтролируют инспекторы ИДН.