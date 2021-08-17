Союз банков Кыргызстана на своей странице в фейсбуке сообщил, что Государственная налоговая служба предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, позволяющие раскрыть «почти всю информацию о клиентах банка».

По информации Союза, изменения предлагается внести в 126 статью Кодекса о взаимодействие органов налоговой службы с банком.

Что предлагают изменить в Кодексе?

ГНС предлагает изменить несколько пунктов статьи 126. В частности, речь идет о предоставлении информации об открытии или закрытии счетов, вкладов, об изменении реквизитов счетов, вкладов налогоплательщиков в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события.

Согласно действующему Кодексу, налоговая может получить эту информацию только после решения суда. Сейчас ведомство хочет получить ее без этого решения.

Так же без судебного решения налоговая хочет получать информацию обо всех операциях, проводимых по счетам клиентов и информацию о текущем состоянии их счетов.

По предложению ГНС эту информацию нужно выдавать «по мотивированному запросу» без решения суда.

Сам пункт Кодекса также предлагают дополнить списком документов, которые сможет запрашивать налоговый орган.

Что еще хочет получать налоговая без решения суда?

Более десяти документов. Это:

справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке;

справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах);

выписки по операциям по счетам, по вкладам (депозитам);

копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств;

копии документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета;

копии договоров на обслуживание клиентов;

копии документов и информацию, предоставленную клиентом при открытии счета, карточки с образцами подписей и оттиска печати;

информацию о бенефициарных владельцах счета (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициаров), выгодоприобретателях, представителях клиента.

В ГНС предлагают, чтобы порядок, формы и форматы подачи информации от банков в налоговую устанавливал кабинет министров по согласованию с Нацбанком.

Когда налоговая будет делать «мотивированные запросы»?

Основой для таких запросов сможет стать:

необходимость получения дополнительной информации при осуществлении налогового контроля;

осуществление процедур взыскания налогов, приостановления (или их отмены) операций по счетам, приостановления (или их отмены) переводов электронных денежных средств.

Предлагается, что эту же информацию сможет получить и орган другой страны на основании запроса. Данные также предоставят, если клиенты банка были участниками сделок с лицом, в отношении которого проводится налоговая проверка.

Последним пунктом Госналоговая предлагает, чтобы Нацбанк предоставлял налоговой «документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну, а также содержащие персональные данные физических лиц», полученные Нацбанком во время исполнения своих функций.

«Перечень документов и сведений, а также порядок представления органам налоговой службы документов и сведений определяется по соглашению между Национальным банком и Уполномоченным налоговым органом», — говорится в сообщении.

А где можно посмотреть весь Налоговый кодекс?

Нигде. О предлагаемых изменениях, возможно, было бы не известно, если бы их не опубликовал Союз банков Кыргызстана. Сам документ пока не опубликован для общественного обсуждения.

Однако известно, что будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов.

На совещании 22 июля госорганы и бизнес-сообщество рассмотрели предварительные итоги работы по устранению пробелов налогового законодательства, оптимизацию налоговых проверок и совершенствование спецналоговых режимов.

«С 26 июля по 30 июля состоялось выездное мероприятие с участием представителей бизнес-сообщества, госорганов и администрации президента по техническому и нормотворческому оформлению проекта новой редакции [Налогового кодекса]», — отмечалось в сообщении.

Также пресс-служба минэкономфина отметила, что по итогам выездного заседания был подготовлен «предварительный проект новой редакции». Его текст так и не был опубликован.