Депутат парламента Урмат Самаев зарегистрировался в качестве кандидата в мэры Токмока. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, депутат пока единственный кто подал заявление для участия на выборах в мэры.

В Центризбиркоме напомнили, что документы для регистрации в качестве кандидата в мэры принимают до 18:00 18 августа.

Градоначальников выберут в трёх городах: в Бишкеке, Оше и Токмоке. Выборы назначены на 26 августа.

Что известно о Самаеве?

Урмат Самаев — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан». До этого, в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша и даже пытался стать мэром города.

Урмат Самаев в парламенте

Во время парламентских выборов 2020 года он баллотировался в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»*.

*«Мекеним Кыргызстан» связывали с кланом Матраимовых, так как от нёё баллотировался в депутаты Искендер Матраимов.

Имя Самаева фигурировала в нескольких скандалах. Он фигурировал в скандальной истории с перестрелкой между двумя группировками контрабандистов, которая произошла в январе 2019 года близ города Токмака. Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке «Чемпион».

Тогда лидер фракции «Кыргызстан» Исаев встал на его защиту, сказав, что некоторые СМИ распространяют неверную информацию, и что «Самаев никогда не был членом ОПГ». Сам депутат объяснил, что прозвище «Чемпион» закрепилась за ним из-за его занятий спортом.

Позже о давлении Самаева на милицию пожаловались жители сел недалеко от того же города Токмак. По их словам, депутат «подкупил токмакскую милицию» и «контролирует» начальника ОВД Токмака. Сам Урмат Самаев опроверг обвинения в свой адрес и назвал их «попыткой дискредитации со стороны оппонентов».

После октябрьских событий, которые привели к смене власти в стране вице-спикер парламента Аида Касымалиева рассказала об угрозах со стороны Самаева.

10 октября в резиденции «Ала-Арча» прошло внеочередное заседание парламента, на котором Садыр Жапаров был утвержден на пост главы правительства. На собрании присутствовала и Касымалиева, но спустя некоторое время она ушла.

11 октября на своей странице в фейсбуке она написала, что Самаев «кружил по залу и угрожал ей».

«Урмат и ваш шеф, имя которого даже боятся произносить. Я вас не боюсь. Я до сих пор пользуюсь общественным транспортом, хожу одна. Если что-то произойдет с моей дочкой, семьей, то все написано здесь», — заявила вице-спикерка.

В комментариях к своему посту Касымалиева подтвердила, что Самаева еще называют «Чемпионом». Фото: скрин поста

Позже она пояснила, что «Самаев не угрожал напрямую, что “побьет или уберет”, но акты устрашения были».

Сам Самаев 12 октября опроверг обвинение Касымалиевой и назвал её заявление «ложью».