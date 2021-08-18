Пресс-служба МИД 18 августа сообщила, что из Афганистана эвакуированы ещё 15 кыргызстанцев. Ранее, в связи с нестабильной ситуацией в стране, из Афганистана вывезли 9 граждан Кыргызстана.

В ведомстве добавили, что министр иностранных дел Руслан Казакбаев в телефоном разговоре со своим казахским коллегой Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность за «оказанное содействие в эвакуации».

Ранее посол Кыргызстана в Афганистане Мирослав Ниязов говорил, что эвакуированных кыргызстанцев доставят в Алматы.

МИД со ссылкой на Ниязова сообщал, что в Афганистане было около 20 кыргызстанцев и их эвакуируют до 21 августа. По словам посла, они все работали в сфере услуг.

Захват Афганистана боевиками «Талибана»

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август.

Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Через несколько часов после побега он написал у себя на странице в Фейсбуке, что покинул страну, чтобы «предотвратить кровопролитие». До сих пор его местонахождение неизвестно.

На фоне этой информации ряд стран начали эвакуацию своих граждан, дипломатов и сотрудников посольств из Кабула.

Распоряжение об эвакуации своих граждан также дал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

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