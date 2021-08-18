Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов

Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов назвал заведенное на него дело по статье «Коррупция» «политическим заказом». Ниязов и бывший президент Алмазбек Атамбаев обвиняются в выдаче кыргызского гражданства десяткам турецких граждан в 2016 году.

Досудебное производство по этому делу было начато ГУВД Бишкека после похищения основателя международного образовательного комплекса «Сапат» Орхана Инанды.

По словам Ниязова, следователи и прокуроры «ничего не нашли против него», но, несмотря на это, выполняют «приказ начальника».

«Уголовное дело политически мотивировано, поскольку его целью является отвлечь внимание общественности и увести руководителей ГКНБ и МВД от уголовной ответственности за позорное поведение при похищении и незаконной переправке за рубеж гражданина Кыргызской Республики*», — сказал Ниязов.

*Орхан Инанды получил гражданство Кыргызстана в 2012 году. После его похищения глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что следствие ведет проверку с 2019 года по законности выданного паспорта.

Фарид Ниязов сказал, что следователи «не предоставили никаких доказательств того, что паспорт Инанды был выдан незаконно». По его словам, остальные подозреваемые могут быть привлечены к ответственности только за административные правонарушения.

*Ранее в рамках этого дела, сотрудники УВД Бишкека задержали бывшего начальника департамента по регистрации Госрегистра Дуйшона Сатыбалдиева бывшего ответственного секретаря комиссии по Гражданским делам Эрниста Апилова. Фарид Ниязов был руководителем комиссии в 2016 году. Все они подозреваются в «Коррупции».

«Все последние действия силовиков вокруг основателя школ «Сапат» лишь укрепляют общественное мнение, что ГКНБ и МВД Кыргызстана выслуживаются перед спецслужбами иностранного государства. Причем в ущерб интересам своих граждан», — сказал Ниязов.

По его словам, «тот факт, что турецкая сторона сказала, что не нарушала кыргызские законы при вывозе Инанды из страны, подтверждает, тот факт, что Орхан Инанды был похищен кыргызскими силовыми структурами и отправлен в Турцию».

Кроме этого, Ниязов отметил, что спецслужба политизирована, а ответственность за это лежит на главе ведомства Камчыбеке Ташиеве. Он считает, что после прихода на пост руководителя ГКНБ политика Камчыбека Ташиева, ведомство погрязло в политических гонениях и занят лишь теневыми спонсорами.

«Ему [Камчыбеку Ташиеву] давно пора проанализировать: Выполняет ли возглавляемое им ведомство функции по обеспечению национальной безопасности? Или под его руководством оно превратилось в полукоммерческую структуру по легализации коррупционеров? Которое, кроме этого, погрязло в политических преследованиях, обросло тайными спонсорами?» — задался вопросом Ниязов.

Также Ниязов считает, что ГКНБ передвинуло на второй план вопросы связанные с разведкой и укреплением границ.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что, кроме Инанды, в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

По данным нацтелеканала TRT, в своих показаниях Орхан Инанды дал информацию, касающуюся оппозиционной исламской организации ФЕТО. Журналисты отметили, что Инанды не захотел воспользоваться положением о покаянии.

«Рассказывая про террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена, Орхан Инанды не использовал слова “террористическая организация”», — говорится в сообщении.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

Йылмаз также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

17 августа Военная прокуратура Кыргызстана начала досудебное производство по статье «Халатность» и «Нарушение правил несения пограничной службы».