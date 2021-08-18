Мамбетов же стал и.о. мэра Оша 2 августа. О том, что он намерен баллотироваться в мэры города он сказал ещё когда его представляли коллективу муниципалитета.

«Я буду баллотироваться, если депутаты [горкенеша] меня поддержат. Думаю, мы будем работать вместе», — сказал Мамбетов 2 августа.

До этого Мамбетов уже был мэром — города Балыкчы. На своей должности он в основном запомнился скандалами. Так, когда мэрию критиковали за вырубку деревьев в городе ради строительства дороги, Мамбетов вступил в перепалку с пользователями сети в Фейсбуке и написал «псина лает, караван идет».

Через несколько часов комментарии Мамбетова исчезли, а позже мэрия Балыкчы заявила, что аккаунт мэра в фэйсбуке «взломали третьи лица».

Также на должности он запомнился своим богатым матерным лексиконом: в сеть попала запись телефонного разговора Мамбетова и его предшественника Сатыбека Шамудинова.

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После он возглавил Государственную регистрационную службу. Мамбетов проработал в должности менее одного года. Его уволили на фоне скандала с продажей и незаконной выдачей кыргызских паспортов, разгоревшегося в 2019 году после публикации совместного журналистского расследования радио «Азаттык», «Клоопа» и OCCRP о незаконном выводе более $700 млн из Кыргызстана.

После октябрьских событий, который привёл к смене власти в стране, он возглавил Управление делами президента.

«Чемпион» и стрельба в Токмаке

На должность мэра Токмока претендует депутат парламента Урмат Самаев. До этого он уже пытался стать мэром этого города. Кроме того, Самаев в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.

Имя Самаева фигурировало в нескольких скандалах. Например, в скандальной истории с перестрелкой между двумя группировками контрабандистов, которая произошла в январе 2019 года близ города Токмака. Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке «Чемпион».

Тогда лидер фракции «Кыргызстан», экс-мэр Токмака Канат Исаев встал на его защиту, сказав, что некоторые СМИ распространяют неверную информацию, и что «Самаев никогда не был членом ОПГ». Сам депутат объяснил, что прозвище «Чемпион» закрепилась за ним из-за его занятий спортом.

После октябрьских событий, которые привели к смене власти в стране вице-спикер парламента Аида Касымалиева рассказала об угрозах со стороны Самаева.

10 октября в резиденции «Ала-Арча» прошло внеочередное заседание парламента, на котором Садыр Жапаров был утвержден на пост главы правительства. На собрании присутствовала и Касымалиева, но спустя некоторое время она ушла.

«Урмат и ваш шеф, имя которого даже боятся произносить. Я вас не боюсь. Я до сих пор пользуюсь общественным транспортом, хожу одна. Если что-то произойдет с моей дочкой, семьей, то все написано здесь», — заявила вице-спикерка 11 октября.

Позже она пояснила, что «Самаев не угрожал напрямую, что “побьет или уберет”, но акты устрашения были».

Сам Самаев 12 октября опроверг обвинение Касымалиевой и назвал её заявление «ложью».

Выборы мэров в трёх городах пройдут 26 августа. Градоначальников Бишкека, Оша и Токмока выберут депутаты городских кенешей.