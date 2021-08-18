ГУВД Бишкека сняла социальный ролик о терроризме. В милиции подписали ролик «Не верь стереотипам. У террора нет национальности и религии».

По сюжету, сотрудники правоохранительных органов успели предотвратить теракт и задержать подозреваемого с телефоном. Преступником оказался мужчина, который не похож на стереотипный образ террориста.

Ранее ГУВД призывало граждан не распространять фейковые видео якобы снятые в Афганистане.

«В настоящее время начали появляться вбросы жестоких видеозаписей с расстрелами людей якобы в Афганистане, которые распространяются посредством мессенджеров, в частности по ватсапу. Данные видео не имеют отношения к сегодняшним событиям в Афганистане, они были сняты ранее несколько лет назад в Сирии, в период активности террористов ИГИЛ*», — сообщили в милиции.

*Признана в Кыргызстане террористической, экстремисткой и запрещена.

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