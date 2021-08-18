Выехавший на встречную полосу и ударивший водителя начальник ГОМ №1 ГОВД Оша Ырысбек Сариев освобожден от занимаемой должности. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

«Соответствующий приказ подписал начальник ОВД города Ош Акылбек Мамасейитов 16 августа. На данный момент идет внутреннее расследование. В результате расследования будет вынесено решение, сможет ли Сариев продолжить работу в органах внутренних дел», — сообщили в милиции.

15 августа в социальных сетях распространилось видео, на нем можно было увидеть выехавшую на встречную полосу машину марки Toyota Camry. За ее рулем был милиционер.

Ему сделал замечание другой водитель, соблюдавший правила дорожного движения, в ответ сотрудник милиции попытался ударить и вырвать телефон из его рук. Инцидент зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине.

Позже ошская милиция сообщила, что нарушителю выписан штраф и составлен протокол. Кроме этого, было начато внутреннее расследование, а собранные материалы переданы в городскую прокуратуру для получения юридической оценки.

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