В Национальном банке Кыргызстана (НБКР) изданию Economist.kg прокомментировали предложение Госналоговой внести поправки в Налоговый кодекс о передаче банковской тайны клиентов без решения суда.

Как пояснили в Нацбанке, это предложение обсуждать пока рано. Они также добавили, что предложение внесли в рамках разрабатываемой редакции нового кодекса.

В Нацбанке отметили, что проект нового кодекса разрабатывает группа, в которую включили представителей госорганов, общественности, а также представителей Национального и коммерческих банков.

«Осуществляется сбор и проработка предложений от всех членов межведомственной рабочей группы. По итогам работы, межведомственной группой будет подготовлен окончательный проект новой редакции кодекса для представления и утверждения», — пояснили в Нацбанке.

О предлагаемых поправках в новый Налоговый кодекс стало известно от Союза банков Кыргызстана 17 августа. Сообщалось, что Государственная налоговая служба предлагает внести поправки в кодекс, позволяющие раскрыть «почти всю информацию о клиентах банка».

ГНС предложило изменить несколько пунктов статьи 126. В частности, речь идет о предоставлении информации об открытии или закрытии счетов, вкладов, об изменении реквизитов счетов, вкладов налогоплательщиков в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события.

Согласно действующему Кодексу, налоговая может получить эту информацию только после решения суда. Ведомство предложило получить ее без этого решения.

Так же без судебного решения налоговая предложила получать информацию обо всех операциях, проводимых по счетам клиентов и информацию о текущем состоянии их счетов.

По предложению ГНС эту информацию нужно выдавать «по мотивированному запросу». Сам пункт Кодекса также предлагают дополнить списком документов, которые сможет запрашивать налоговый орган.

На это предложение отреагировал депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он сказал, что такая норма для нашей страны опасна.

«В 2017 году такая инициатива уже была. Мы тогда с Акылбеком Жапаровым были против. Я считаю, что эта поправка нам не нужна», — сказал Бекешев.