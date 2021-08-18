Зарубежное издание Euronews 17 августа сообщило, что верховный глава Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил о готовности ЕС начать диалог с *«Талибаном». Однако признания этого движения будет зависеть от его действий.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

По словам Борреля, единственный путь — открытие канала связи с талибами.

«”Талибан” выиграл войну, поэтому нам придется разговаривать с ними и как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу», — сказал Боррель на заседании глав МИД Евросоюза.

На захват власти в Афганистане движением «Талибан» отреагировали в ООН. 16 августа на экстренном заседании генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны, «особенно “Талибан”, проявлять максимальную сдержанность».

«Я призываю Совет безопасности и международное сообщество в целом — объединиться, работать вместе и действовать сообща и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать соблюдение основных прав человека», — заявил Гутерриш.

Вместе с этим глава ООН призвал все страны быть готовыми, чтобы принять беженцев из Афганистана.

На заседании выступила и представительница Афганистана в ООН Гулям Исакзай, заявив, что обещаниям талибов верить нельзя. Исакзай добавила, что из Афганистана приходят сообщения о массовых экзекуциях военных, убийствах мирных жителей, грабежах, в том числе и недавно захваченном Кабуле.

По ее словам, Совбез и ООН должны дать понять, что не признают администрации, пришедшей к власти силовым путем.

Захват Афганистана «Талибаном»

Боевики радикального движения «Талибан» захватили Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август. Их наступление началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

На фоне этой информации, ряд стран начал эвакуацию своих граждан, дипломатов и сотрудников посольств из Кабула. Вместе с этим в СМИ распространились кадры как тысячи афганцев бежали в кабульский аэропорт, чтобы покинуть страну.

Распоряжение об эвакуации своих граждан из Афганистана также отдал президент Садыр Жапаров. Он поручил МИД обеспечить безопасность кыргызстанцев, еще находящихся в Афганистане. Уже 17 августа МИД сообщил, что вывез из страны девять кыргызстанцев.

В самом МИД также сделали заявление по ситуации в Афганистане, в котором сообщили, что ведомство выступает «за скорейшую стабилизацию ситуации» в стране.