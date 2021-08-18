Подозреваемая. Фото: пресс-служба УВД Джалал-Абадской области

Пресс-служба УВД Джалал-Абадской области сообщила о том, что задержала по подозрению в убийстве 38-летнюю жительницу города Шамалды-Сай.

Женщину взяли под стражу через несколько дней после того, как 11 августа в Шамалды-Сае было найдено тело ее знакомой. Следственно-оперативная группа установила, что покойную убили в собственной квартире, факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство».

На первом же допросе подозреваемая дала признательные показания и указала на место, где было совершено преступление.

«Кроме этого, подозреваемая предоставила золотые украшения, которые принадлежали покойной. Сейчас выясняются обстоятельства, ставшие причиной преступления», — сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Таш-Кумырский городской суд своим решением водворил женщину в ИВС на два месяца.

Издание Turmush, опираясь на местных жителей, сообщило, что покойная и подозреваемая в ее убийстве работали вместе на местном рынке, продавали ягоды и фрукты. У погибшей остались двое детей, а у подозреваемой в ее убийстве — пятеро.