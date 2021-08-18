18-летняя девушка, которая родила и оставила ребенка в туалете во дворе многоэтажного дома городе Токтогул Джалал-Абадской области, была ранее изнасилована. Информацию «Клоопу» подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

«В своих показаниях девушка рассказала, что была изнасилована малознакомым парнем по имени Б. в Бишкеке и забеременела. Сейчас идет подготовка материалов, для передачи в Бишкек. Дополнительную информацию сообщим», — сказали в милиции.

Издание «Турмуш», опираясь на районное управление труда и социального развития написало, что девушка была изнасилована и никому не могла рассказать о произошедшем.

«На самом деле, есть только хорошие отзывы о поведении девушки. Она росла у тети по маминой линии, после окончания 9 класса училась в колледже в Бишкеке», — говорится материале издания.

Сейчас и ребенок и мать находятся у тети в Токтогуле. Состояние у них хорошее. Они под наблюдением сотрудников управления труда и социального развития Токтогульского района.

Когда будут готовы соответствующие документы на ребенка, специальная комиссия рассмотрит вопрос о том, что можно ли оставить ребенка у матери или нет.

Спасение ребенка

11 августа, примерно в 06:00 часов утра, в милицию пришло сообщение о брошенном ребенке от МЧС. Плач новорожденного услышал 59-летний житель многоэтажного дома. Он позвонил в МЧС и попросил помощи.

Ребенка из туалета вытащили четыре сотрудника МЧС и доставили в родильное отделение Токтогульской территориальной больницы, оказалось, что он новорожденный. Врачи оценили состояние ребенка как «удовлетворительное».

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Оставление в опасности», было начато досудебное производство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 18-летняя жительница города Бишкек. Как оказалось, она приехала в Токтогул к подруге за три дня до произошедшего.

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