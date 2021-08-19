Подозреваемый в убийстве кыргызстанки. Фото / Следственный комитет по Московской области.

Пресс-служба МИД сообщила, что посольство Кыргызстана в России взяло под контроль дело об убийстве 19-летней кыргызстанки в Московсковской области.

По данным Следственного комитета (СК) по Москве, убийство произошло 6 августа в городе Мытищи.

«Неизвестный с ножом в руках напал на молодую девушку и попытался вырвать из ее рук сумку. Потерпевшая оказала сопротивление нападавшему, после чего мужчина схватил ее за волосы и нанес не менее 9 ударов ножом в область спины. От полученных ранений девушка скончалась на месте», — рассказали в СК.

Подозреваемого 46-летнего мужчину удалось задержать по горячим следам. Уже на допросе задержанный признал свою вину, его водворили в СИЗО Москвы.

В МИД добавили, что для расследования назначили 11 экспертиз. В качестве потерпевшей признали маму погибшей девушки. В ведомстве работают над защитой ее прав и оказывают правовую помощь.