Фарид Ниязов и юрист Замир Жоошев

Что случилось?

Соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов раскритиковал работу Госкомитета нацбезопасности при руководстве Камчыбека Ташиева и очередное дело, возбужденное против него и экс-главы государства из-за паспортов, выданных гражданам Турции. В частности, упоминался паспорт, выданный похищенному турецкими спецслужбами главе сети лицеев «Сапат» Орхану Инанды.

Госкомитет ответил на критику бывшего чиновника и упомянул, что Фарид Ниязов пытается выдать себя за «невинно пострадавшего» и постоянно делает «информационные вбросы». Ведомство не согласно с озвученной критикой.

«Бывшая деятельность с криминальным оттенком»

«Это очередная его попытка придать себе облик некоего узника совести и политического заключенного», — считают в ГКНБ.

В ведомстве напомнили, что соратник Алмазбека Атамбаева обвинен по нескольким статьям уголовного кодекса «за совершенные во время пребывания во власти незаконные деяния в ущерб интересам государства и общества».

Дело о выдаче паспортов иностранцам, по информации ГКНБ, находится на стадии завершения и скоро будет передано в суд, а Ниязов в нем один из главных фигурантов.

«ГКНБ КР советует Ф.Ниязову вместо необоснованных обвинений проанализировать свою бывшую деятельность с криминальным оттенком, благодаря чему стал объектом уголовного преследования. И признать, что источником его личных бед является его уверенность в своей недосягаемости для правосудия», — сообщает ведомство, утверждая, что чиновник сам виноват в положении, в котором оказался.

«Политизированная спецслужба»

Фарид Ниязов жестко раскритиковал ГКНБ за уголовное дело в отношении себя и Алмазбека Атамбаева, а также за «выдачу» Орхана Инанды иностранным спецслужбам.

По его словам, «тот факт, что турецкая сторона сказала, что не нарушала кыргызские законы при вывозе Инанды из страны, подтверждает, тот факт, что Орхан Инанды был похищен кыргызскими силовыми структурами и отправлен в Турцию».

Орхан Инанды и Аскар Акаев

«Все последние действия силовиков вокруг основателя школ «Сапат» лишь укрепляют общественное мнение, что ГКНБ и МВД Кыргызстана выслуживаются перед спецслужбами иностранного государства. Причем в ущерб интересам своих граждан», — также заявил он.

Ниязов упоминает Инанды потому что дело против соратника бывшего президента связано с выдачей кыргызских паспортов группе турецких граждан, в том числе главе сети лицеев «Сапат».

Досудебное производство по этому делу было начато ГУВД Бишкека после похищения Орхана Инанды.

*Орхан Инанды получил гражданство Кыргызстана в 2012 году. После его похищения глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что следствие ведет проверку с 2019 года по законности выданного паспорта.

Фарид Ниязов сказал, что следователи «не предоставили никаких доказательств того, что паспорт Инанды был выдан незаконно».

Уголовное дело политически мотивировано, поскольку его целью является отвлечь внимание общественности и увести руководителей ГКНБ и МВД от уголовной ответственности за позорное поведение при похищении и незаконной переправке за рубеж гражданина Кыргызской Республики», — сказал Ниязов.

Кроме этого, Ниязов отметил, что спецслужба политизирована, а ответственность за это лежит на главе ведомства Камчыбеке Ташиеве.

«Ему [Камчыбеку Ташиеву] давно пора проанализировать: Выполняет ли возглавляемое им ведомство функции по обеспечению национальной безопасности? Или под его руководством оно превратилось в полукоммерческую структуру по легализации коррупционеров? Которое, кроме этого, погрязло в политических преследованиях, обросло тайными спонсорами?» — спрашивает Ниязов.

Кто такой Фарид Ниязов?

Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов

Ниязов — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он неофициально считался его «правой рукой», когда тот занимал пост главы страны. Занимал после ухода с должности главы руководителя аппарата пост советника президента на общественных началах. Уходя с поста президента, Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манас».

На выборах в 2017 году Ниязов возглавлял предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев открыто поддерживал Жээнбекова на выборах президента в 2017 году. Когда Жээнбеков попал в кресло президента, Ниязов стал его советником, а потом занял пост главы руководителя аппарата президента.

В августе 2019 года во время штурма дома Атамбаева в Кой-Таше и последующего ареста бывшего президента Ниязов находился рядом с политиком.

Его водворили в бишкекское СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов и последующих беспорядков 6 октября его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие.

Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках.