Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 19 августа и. о. мэра столицы Айбек Джунушалиев побывал на городском мусорном полигоне.

И. о. мэра Бишкека Айбек Джунушалиев на мусорном полигоне столицы. Фото / пресс-служба мэрии Бишкека.

Джунушалиев во время проверки свалки узнал, что спецтехника полигона не работает, а у рабочих свалки нет экипировки для работы.

«Джунушалиев недоволен результатами реализации проекта “Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек»*, средства на который выделили Европейский банк реконструкции развития», — рассказали в мэрии.

Проект «Улучшение системы управления ТБО по Бишкеку» подписали в 2013 году, в 2015 году его ратифицировал парламент, стоимость проекта составила 22 миллиона евро. Половина этих денег кредит, а другая половина грант — на строительство нового мусорного полигона, завода для сортировки мусора и рекультивацию.

Рекультивацию мусорного полигона возобновили в июне 2021 года. Тогда в столичной мэрии рассказали, что ей займется эстонская компания Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS.

Первая группа подрядчиков этой фирмы прилетела в столицу в конце мая, а к середине июня должна была прибыть вторая группа, после получения вакцин и рабочих виз.

По данным мэрии, стоимость проекта по рекультивации вырастет из-за увеличения самого мусорного полигона на почти 4 гектара. Ранее проект рекультивации заморозили на год из-за пандемии COVID-19, теперь муниципалитет планирует продлить этот контракт на полтора года.

Свалкой и ее очагами возгорания занимается тот же подрядчик, что и рекультивацией. Компания работает по проекту Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), контракт стоимостью 1 млн 596 тысяч евро подписали еще в 2017 году.

Размер свалки 40,8 гектар, но мэрия работает над ее увеличением еще на 3,8 гектар. Затем планируется получить заключение, чтобы расширить рекультивацию полигона до 44,6 гектар.