Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 19 августа и. о. мэра столицы Айбек Джунушалиев побывал на городском мусорном полигоне.

И. о. мэра Бишкека Айбек Джунушалиев на мусорном полигоне столицы. Фото / пресс-служба мэрии Бишкека.

Джунушалиев во время проверки свалки узнал, что спецтехника полигона не работает, а у рабочих свалки нет экипировки для работы.

«Джунушалиев недоволен результатами реализации проекта “Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек»*, средства на который выделили Европейский банк реконструкции развития», — рассказали в мэрии.

Проект «Улучшение системы управления ТБО по Бишкеку» подписали в 2013 году, в 2015 году его ратифицировал парламент, стоимость проекта составила 22 миллиона евро. Половина этих денег кредит, а другая половина грант — на строительство нового мусорного полигона, завода для сортировки мусора и рекультивацию.

Рекультивацию мусорного полигона возобновили в июне 2021 года. Тогда в столичной мэрии рассказали, что ей займется эстонская компания Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS.

Первая группа подрядчиков этой фирмы прилетела в столицу в конце мая, а к середине июня должна была прибыть вторая группа, после получения вакцин и рабочих виз.

По данным мэрии, стоимость проекта по рекультивации вырастет из-за увеличения самого мусорного полигона на почти 4 гектара. Ранее проект рекультивации заморозили на год из-за пандемии COVID-19, теперь муниципалитет планирует продлить этот контракт на полтора года.

Свалкой и ее очагами возгорания занимается тот же подрядчик, что и рекультивацией. Компания работает по проекту Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР), контракт стоимостью 1 млн 596 тысяч евро подписали еще в 2017 году.

Размер свалки 40,8 гектар, но мэрия работает над ее увеличением еще на 3,8 гектар. Затем планируется получить заключение, чтобы расширить рекультивацию полигона до 44,6 гектар.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА