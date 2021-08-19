Юристы и общественные деятели просят президента Садыра Жапарова остановить процесс инвентаризации законодательства республики.

С таким обращением выступили сперва представители общественного совета минюста Кыргызстана, а затем 95 организаций гражданского общества (ОГО) — активисты, юристы, правозащитники.

Они отмечают, что пересмотреть нормативно-правовую базу нужно: за тридцать лет накопилось много противоречий в законодательстве. Но не так, как это делается сейчас: государственные деятели неверно трактуют президентский указ об инвентаризации.

Жапаров постановил до 31 декабря только внести предложения о том, как можно убрать все несостыковки и противоречия в кыргызских законах.

Вместо этого законы начали не только анализировать, но и спешно переписывать — по словам обратившихся к президенту, некоторые чиновники требуют ускорить процесс и перекроить законодательство даже до 1 сентября.

При этом широкой общественности неизвестно, как именно это делается и что меняется. Все это, по мнению обратившихся к первому лицу страны, губит сам смысл его идеи и способно навредить государству. И вот что еще не так с инвентаризацией.



Сжатые сроки, быстрые темпы

У юристов возникают «большие вопросы и опасения» из-за того, что инвентаризацию проводят в очень сжатые сроки.

«Составы экспертных групп и подгрупп для проведения инвентаризации и план работы межведомственной экспертной группы были утверждены в июне, а эксперты фактически приступили к оценке законов лишь в июле этого года. Тем не менее, соответствующие государственные органы очень торопят экспертов и сами торопятся с оценкой», — отмечают юристы.

При этом некоторые госорганы настаивают на том, что оценка законов должна быть уже полностью завершена в самое ближайшее время. Вдобавок, они требуют создать или переписать законы в сроки, «которые изначально являются явно недостаточными для получения ожидаемого качественного результата и достижения целей и задач инвентаризации».

Неверная интерпретация Указа президента

По мнению общественного совета минюста, госорганы «неправильно интерпретируют и применяют Указ от 8 февраля 2021 года УП № 26».

«В нем рекомендовано до 31 декабря 2021 года только внести предложения, направленные на устранение выявленных несоответствий в законодательстве, и ничего не говорится про разработку и принятие законопроектов к этому сроку», — отмечается в обращении юристов.

Анализ законов «на скорую руку»

В общественном совете минюста отмечают, что лица, занятые инвентаризацией и перекройкой законов, зачастую не считаются с теми, кого перемены в законодательстве коснутся напрямую.

«[…]Возникла ситуация, когда относительно небольшие группы, а иногда и отдельные лица (будь то эксперты и/или сотрудники государственных органов) фактически «на скорую руку» оценивают законы и дают рекомендации на их утрату, доработку или переутверждение. При этом зачастую они не имеют достаточного времени и возможности сделать надлежащий полноценный анализ, детально обсудить и проработать оценку и рекомендации с теми, чью сферу деятельности затрагивает тот или иной закон и кто не понаслышке сталкивается с тем или иным законом на практике, а не в теории», — поясняют юристы.

Поэтому оценка законов «нередко оказывается в итоге очень субъективной, поверхностной и не в достаточной степени обоснованной».

«Более того, встречаются даже случаи, когда оценки и рекомендации относительно одних и тех же законов, подготовленные различными экспертами, существенно отличаются друг от друга», — отмечают они.

В ОГО так же считают, что нужно широкое общественное обсуждение перемен законов при их инвентаризации и что чиновники должны прислушиваться к мнению общества в этом процессе.

Формальность инвентаризации



Наконец, юристы отмечают, что инвентаризацию законов проводят одновременно с сменой законодательства республики, которую проводит Генпрокуратура и парламент.

«При оценке законов они пока не учитываются, однако могут существенно повлиять на нее. Если провести оценку без учета положений новых кодексов и конституционных законов, то в дальнейшем она может оказаться некорректной и/или неактуальной», — предостерегают юристы.

В том числе меняются и те законы, которые инвентаризируют и изучают.

«Это также затрудняет и может сделать бессмысленным процесс инвентаризации, поскольку в случае внесения изменений в соответствующие законы их анализ и оценка могут оказаться уже неправильными и/или неактуальными», — поясняют специалисты.

По их мнению, если инвентаризация будет продолжаться в том же ключе, что и сейчас, то она «превратится просто в формальность, не достигнет своих целей и задач».

Правовой коллапс и нарушение прав человека

Главное опасение юристов — возможные последствия такой формальной инвентаризации, которая в существующем виде «еще в большей степени может усугубить ситуацию в законодательстве».

«Так, к примеру, могут быть ошибочно рекомендованы на утрату какие-либо законы, что уже имеет место быть в отдельных случаях, либо могут быть допущены какие-либо другие ошибки, которые вызовут правовой коллапс, нарушение чьих-либо прав, несоблюдение Конституции или международных обязательств либо другие негативные последствия», — предостерегают президента Жапарова юристы.

Опасаются нарушения прав и свобод из-за спешки и представители ОГО.

«Подобная спешка породит опасные правовые пробелы и коллизии, которые приведут к нарушениям прав и свобод человека, повышению уровня коррупции и злоупотреблений со стороны органов власти», — говорится в обращении ОГО.

Что предлагают президенту Жапарову юристы и гражданское общество?

Если коротко — то не спешить, чтобы избежать новых противоречий в законах, и дать возможность и обычным гражданам участвовать в совершенствовании законодательства. Вот что именно они предлагают Садыру Жапарову:

внести мораторий на изменения в законодательство Кыргызстана на всех уровнях, пока инвентаризация не закончится. Либо же остановить инвентаризацию, пока не будут приняты новые кодексы и конституционные законы;

организовать общественное обсуждение оценок и анализов законодательства на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов www.koomtalkuu.gov.kg.

«Портал позволит собрать комментарии и рекомендации с широкого круга заинтересованных лиц и обеспечить участие граждан в совершенствовании законодательства», — отмечают в ОГО;

провести встречу гражданского общества, юристов, бизнеса с представителями минюста, минэкономфина и администрации президента. И проследить, чтобы чиновники не игнорировали предложения населения;

увеличить сроки для проведения оценки законодательства и внесения предложений для устранения выявленных недочетов до 31 декабря 2021 года.

Как отмечают в общественном совете минюста, это поможет «сделать их [предложения] более разумными и достаточными для получения объективных и обоснованных оценок и рекомендаций, а также для последующей разработки качественных законопроектов»;