Глава кыргызского минэконома Акылбек Жапаров выступил на кыргызско-российском форуме на Иссык-Куле, где предложил свои идеи и выразил надежды на получение очередного гранта от России.

Рассказываем, что успел наговорить кыргызский министр.

Русский язык и общая история

На фоне скандала с нападением мужчины на сотрудницу детского развлекательного заведения, которая говорила с клиентом на русском языке — инцидент привлек негативное внимание российских политиков — Жапаров говорил на форуме о важности русского языка и общей истории России и Кыргызстана.

«Я особо хотел бы отметить, что в Кыргызстане всегда с уважением относились к России, ее истории и культуре. К примеру, русский язык всегда оставался одним из ведущих языков, а сегодня он является официальным, согласно Конституции страны», — сказал министр.

Он также отметил, что в стране не снесли ни одного памятника Ленину и с Россией у Кыргызстана есть общие праздники.

«Уважаемые коллеги, у нас есть 23 февраля, 8 марта, 1 мая, у нас есть 9 мая и у нас даже есть красной датой 7 ноября. Это для тех горячих голов, которые выступают у нашего посольства в России. Посмотрите свою историю сегодня, что там и что здесь, мы более русскоязычные», — сказал Акылбек Жапаров.

Он сказал, что некоторые политики пытаются испортить отношения между народами.

«Мы более уважаем свою историю, чем многие горячие головы, которые в угоду парламентским выборам хотят зажечь фитиль между двумя нашими народами», — сказал он.

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Грант в полмиллиарда долларов

Замглавы кабмина выразил надежду, что Россия выделит полмиллиарда долларов для Российско-Кыргызского фонда развития. Он также сказал, что хотелось бы, чтобы эти деньги выделили на льготных условиях.

Жапаров заявил, что за шесть лет работы РКФР освоил «какие-то 300 миллионов долларов» грантовых средств, выделенных Россией. Он считает это недопустимым и думает, что необходимо освоить еще полмиллиарда долларов уже в 2022 году.

Кроме того, Акылбек Жапаров рассказал, что кыргызско-узбекский фонд развития получит от Узбекистана 100 миллионов долларов, такую же сумму выделит Туркменистан для открытия кыргызско-туркменского фонда развития.

Отказ от долларов

Несмотря на ожидание гранта в полмиллиарда долларов Жапаров успел предложить на форуме отказаться от долларов и перейти на рубли для взаимных расчетов.

«Для России и Кыргызстана не нужны переводчики и наушники. Тогда почему при торговле появляется переводчик в виде доллара? Мы давно просим Россию», — сказал чиновник.

И отказ от пограничников

Кроме того Жапаров посчитал лишними в пространстве ЕАЭС и пограничников.

«Договорились о свободе передвижения товаров, давайте его соблюдать. Принцип свободной торговли — или он есть или его нет. И не нужно сюда втягивать пограничников и спецслужбы. Искать среди товаров нашего бизнеса наркотики или спрятавшихся террористов», — сказал Жапаров, и предложил убрать пограничников, ведь ВТО ЕАЭС — «единая территория».

*При этом страны ЕАЭС не раз критиковали Кыргызстан за контрабанду, которая проходила через Кыргызстан на границе с Китаем и под видом кыргызских товаров попадала в Россию, Казахстан и Узбекистан.

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