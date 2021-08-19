Государственная налоговая служба отреагировала на информацию, опубликованную в СМИ о том, что ведомство предлагает в новой редакции Налогового кодекса раскрывать банковскую тайну без судебного решения.

В ГНС отметили, что проект кодекса все еще рассматривает рабочая группа и ее работа не завершена. Сам проект тоже пока не опубликовали на общественное обсуждение и его разработка продолжается.

«Считаем, что распространение информации на данную тему является преждевременным, так как для общественного обсуждения будет вынесен лишь доработанный вариант с учетом вносимых предложений», — сообщили в ГНС.

В службе добавили, что в действующих законах уже есть нормы работы налоговой с банками по обмену информацией. Эти нормы применяются налоговой во время работы.

Кроме этого, в данную группу, помимо государственных органов и независимых экспертов, вовлечены представители бизнес сообщества, в том числе представители банковского сектора.

«Введение нового порядка взаимодействия, рассматриваемого в рамках указанного проекта, нацелено на улучшения путем установления конкретных механизмов», — считают в службе.

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Аналогичное заявление ранее сделали в Национальном банке. Комментируя изданию изданию Economist.kg, предлагаемые поправки, в НБКР также сказали, что обсуждать такое предложение пока рано. Они также добавили, что его внесли в рамках разрабатываемой редакции нового кодекса.

«Осуществляется сбор и проработка предложений от всех членов межведомственной рабочей группы. По итогам работы, межведомственной группой будет подготовлен окончательный проект новой редакции кодекса для представления и утверждения», — пояснили в Нацбанке.

О предлагаемых поправках в новый Налоговый кодекс стало известно 17 августа. Сообщалось, что ГНС предлагает внести поправки в кодекс, позволяющие раскрыть банковскую тайну клиентов.

Речь идет о предоставлении информации об открытии или закрытии счетов, вкладов, об изменении реквизитов счетов, вкладов налогоплательщиков в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события.

Согласно действующему Кодексу, налоговая может получить эту информацию только после решения суда. Ведомство предложило получить ее без этого решения.

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