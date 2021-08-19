Пресс-служба министерства иностранных дел сообщила, что глава ведомства Руслан Казакбаев 18 августа встретился с заместителем посла США в Кыргызстане Аланом Мельтцером и замглавы миссии США Сонатой Колтер.

На встрече они обсудили ситуацию в Афганистане, сложившуюся после захвата страны боевиками движения *«Талибан».

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

Казакбаев поблагодарил США за помощь в эвакуации 15 граждан Кыргызстана из Афганистана при поддержке казахской стороны. Он добавил, что нужно также найти возможности для эвакуации женщин и детей кыргызстанцев, находящихся в Сирии и Ираке.

Представители США в свою очередь рассказали, что их правительство готово финансировать обучение до 150 афганских студентов в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА) в Бишкеке.

Глава МИД напомнил, что Кыргызстан готов выдать 500 виз студентам из Афганистана, а также отправить в страну гуманитарную помощь в виде продуктов первой необходимости.

Захват Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» захватывали Афганистан и его столицу Кабул в течение нескольких месяцев — с мая по август.

Наступление талибов началось на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет.

16 августа стало известно, что боевики «Талибана» захватили президентский дворец в Кабуле, а сам президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Через несколько часов после побега он написал у себя на странице в Фейсбуке, что покинул страну, чтобы «предотвратить кровопролитие». До сих пор его местонахождение неизвестно.

На фоне этой информации ряд стран начали эвакуацию своих граждан, дипломатов и сотрудников посольств из Кабула.

Распоряжение об эвакуации своих граждан также дал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

После захвата Афганистана международные СМИ начали сообщать, что в разных провинциях страны произошли убийства женщин талибами за отказ готовить еду или надеть одежду, закрывающую лицо.