Афганские беженцы митингуют у посольства США в Бишкеке. Фото / издание «Акипресс».

В Бишкеке у посольства США собрались беженцы из Афганистана, проживающие в Кыргызстане, с просьбой о помощи в переезде в Канаду, Европу или США.

На митинге у посольства собралось около 30 человек. По информации издания «Акипресс», митингующие рассказали об ущемлении их прав в Кыргызстане, несмотря на то, что они живут здесь около 20 лет.

«Мы забытые афганские беженцы. Помоги нам переселиться в США», — написано на одном из плакатов.

Афганцы заявили, что планируют устраивать митинги, пока к ним не выйдет кто-то из чиновников. Собравшиеся рассказали, что до этого обращались за помощью в посольство Афганистана, но безрезультатно.

Афганские беженцы вышли на митинг у посольства на фоне захвата Афганистана боевиками «Талибана»*. После этого власти Кыргызстана заявили, что готовы выдать 500 виз афганским студентам. Правительство США же заявило, что готово оплатить 150 студентам из Афганистана учебу в АУЦА в Бишкеке.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

О захвате Афганистана талибами стало известно 16 агвуста. Тогда боевики захватили большую часть провинций, вошли в столицу Кабул и взяли президентский дворец. Сам президента Афганистана Ашфар Гани уже покинул страну, сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Талибы начали захват Афганистана на фоне вывода войск США и их союзников из страны. Войска США находились там на протяжении 20 лет.

После захвата страны талибами многие страны, в том числе Кыргызстан, начали эвакуацию своих дипломатов и граждан, находящихся в Афганистане.