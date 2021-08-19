Республиканский штаб сообщил, что на 19 августа в Кыргызстане скончались шесть пациентов с ранее выявленным COVID-19. Всего, по данным штаба, за время пандемии в стране умерли 2 468 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Также за сутки коронавирус выявили у 249 человек:
- Бишкек — 84;
- Ош — 3;
- Чуйская область — 77;
- Ошская область — 3;
- Таласская область — 13;
- Нарынская область — 12;
- Иссык-Кульская область — 26;
- Джалал-Абадская область — 15;
- Баткенская область — 16.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 173 186 случаев заражения коронавирусом.
В штабе сообщили, что с выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 498 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 164 842 пациента, переболевших коронавирусом.