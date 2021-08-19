Республиканский штаб сообщил, что на 19 августа в Кыргызстане скончались шесть пациентов с ранее выявленным COVID-19. Всего, по данным штаба, за время пандемии в стране умерли 2 468 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Также за сутки коронавирус выявили у 249 человек:

  • Бишкек — 84;
  • Ош — 3;
  • Чуйская область — 77;
  • Ошская область — 3;
  • Таласская область — 13;
  • Нарынская область — 12;
  • Иссык-Кульская область — 26;
  • Джалал-Абадская область — 15;
  • Баткенская область — 16.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 173 186 случаев заражения коронавирусом.

В штабе сообщили, что с выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 498 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 164 842 пациента, переболевших коронавирусом.

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