Республиканский штаб сообщил, что на 19 августа в Кыргызстане скончались шесть пациентов с ранее выявленным COVID-19. Всего, по данным штаба, за время пандемии в стране умерли 2 468 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Также за сутки коронавирус выявили у 249 человек:

Бишкек — 84;

Ош — 3;

Чуйская область — 77;

Ошская область — 3;

Таласская область — 13;

Нарынская область — 12;

Иссык-Кульская область — 26;

Джалал-Абадская область — 15;

Баткенская область — 16.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 173 186 случаев заражения коронавирусом.

В штабе сообщили, что с выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 498 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 164 842 пациента, переболевших коронавирусом.