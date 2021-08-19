Суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка отложил на неопределённый срок заседание, где должны были рассмотреть иск о банкротстве «Кумтора». Об этом стало известно из решения суда, опубликованного компанией Stretto, занимающейся делами о банкротстве.

Согласно документу, уведомление об отложении заседания было подано юристами, представляющими интересы кыргызской стороны.

«Слушания, назначенные на 17 августа 2021 года в 10:00 утра (Восточное время) в связи с ходатайством Кыргызстана о рассмотрении дела о банкротстве отложено до даты, которая будет определена позднее», — говорится в документе.

*Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

Процедуру банкротства, инициированную по главе 11 Федерального кодекса США, часто называют «реорганизационным» банкротством. Его инициатор остается владельцем, имеет полномочия и обязанности доверительного управляющего, может продолжать вести бизнес, а также занимать новые деньги (с одобрения суда).

Что будет, если Centerra выиграет суд?

Ранее глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова сообщила, что если суд примет решение в пользу канадской компании и признает «Кумтор» банкротом, то деятельность рудника «придётся приостановить».

Кроме того, по её словам, пока длится процесс о банкротстве «Кумтора», никакие другие судебные решения относительно деятельности компании не могут действовать.

«К примеру, решение суда по штрафу на 261 млрд сомов* на сегодня приостановлено. Приостановлены все решения. В общем, Centerra всячески препятствует», — сказала Кутманова.

*Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства за незаконное складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

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16 и 17 августа активисты движения экодвижения «Сохраним Тянь-Шань» устроили мирный митинг у здания США в Бишкеке. Они требовали, чтобы суд Нью-Йорка справедливо рассмотрел иск о признании «Кумтор» банкротом.

Суд о банкротстве

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства.

Иск подали после того, как правительство Кыргызстана ввело внешнее управление на Кумторе за экологические нарушения и нарушение законов. Centerra же расценивает действия властей страны, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

19 июля суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка рассмотрел ходатайство канадской компании Centerra Gold Inc. о банкротстве «Кумтора» и решил временно отклонить его рассмотрение.