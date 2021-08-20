Глава кабмина Улукбек Марипов 20 августа обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным развитие кыргызско-российских отношений. Об этом передает пресс-служба кабинета министров.

Встреча Марипова и Мишустина прошла на заседании Евразийского межправительственного совета на Иссык-Куле. Главы правительств обсудили развитие сотрудничества в энергетике, транспорте и промышленности.

По словам Марипова, сейчас идет положительная активность в восстановлении торговли между Кыргызстаном и Россией.

«Мы готовы к активной совместной работе, с акцентом на увеличение товарооборота, который за январь-июнь этого года составил $1 млрд 5,5 млн и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 28,5%», — сказал Марипов.

Марипов также надеется, что экономическая работа Российско-кыргызского фонда развития привлечет в Кыргызстан новые инвестиции из России. Мишустин в свою очередь сказал, что Россия заинтересована в развитии отношений с Кыргызстаном.

Также по информации издания «Спутник Кыргызстан», на этой же встрече Мишустин рассказал, что количество регулярных авиарейсов по маршруту Москва — Бишкек увеличится до 7 раз в неделю.

Возобновляются полеты из Кыргызстана в ряд российских городов: Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Иркутск и Грозный. Туда самолеты будут летать один раз в неделю.

Кроме этого, Мишустин добавил, что русский язык, имеющий статус официального в Кыргызстане, позитивно влияет на межнациональное согласие.