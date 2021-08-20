Оригинал материала опубликован в “Новой газете“, автор Вячеслав Половинко.

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Российские политики и пропагандисты на неделе прервались на радостное улюлюканье по поводу победы в Афганистане дружественного, но все еще террористического и запрещенного в стране «Талибана». Теперь тяжеловесы пропагандистского фронта постепенно возвращаются к главному жупелу прошлой недели: страшным «кыргызским» и «казахским националистам».

После избиения 9-летнего ребенка на Иссык-Куле похожую историю пропаганда нашла и в Казахстане: там мальчика во дворе побил подросток постарше. Подается это так: «русского пацана позвали махаться, не пошел бы — замочили». При этом нет вообще никаких доказательств, что с мальчиком дрались из-за его национальности, однако ведущими «Соловьев Live» намеренно делается акцент на том, что казахи стали «смелые», потому что по улицам ходят националисты и требуют от всех извинений за употребление русского языка вслух.

Казалось бы, раздутый практически из ничего межгосударственный конфликт с участием высокопоставленных политиков трех государств должен был сойти на нет. В Кыргызстане человека, который кинул калькулятор в девушку, говорящую на русском, отправили в СИЗО, даже несмотря на нежелание самой потерпевшей раздувать межнациональный пожар.

Казахстанскому блогеру Куату Ахметову, который выкладывал не очень популярные по меркам даже казахского сегмента ютуба ролики с «языковыми патрулями», закрыли въезд в Россию на 50 лет. Даже первый заместитель Администрации президента Казахстана Даурен Абаев открыто подставился под удар, упомянув про «пещерный национализм»: мало того, что это выражение Владимира Путина, так еще и, не уходя в полутона, Абаев фактически назвал языковыми радикалами всех казахов. Все, чтобы только северный сосед успокоился.

Казахстанский блогер Куат Ахметов. Скриншот: YouTube-канал Til Maydani

А вот поди ж ты. Того же Ахметова в своем Телеграм-канале фактически прорекламировала Маргарита Симоньян, выложив адреса всех его аккаунтов в соцсетях. В эфире у того же Соловьева прозвучал намек на то, что пора бы ввести репрессии против «казахских трудовых мигрантов» (видимо, по типу высылки грузин в 2006-м). Претензии появились и к Узбекистану, где местный журналист потребовал от депутата Елены Бабенко говорить на узбекском в стенах парламента (при том, что значение русского языка в республике, в отличие от Казахстана и Кыргызстана, существенно ниже).

Последнее слово в войне против непокорных казахов — «закон против русофобов», который подготовила «Единая Россия». До кучи в него свалили все: от унижения по национальному признаку до осквернения воинских захоронений (ну и оскорбления ветеранов, само собой).

Теперь, если кто-то в мире, а особенно в постсоветских странах, попробует хоть слово сказать против русского народа — больше в Россию его не пустят.

Судя по всему, закон будет работать и в обратную сторону: тех, кто обижает русский мир и русский дух внутри страны, будут высылать. Пропагандист Соловьев уже осклабился, представляя, как из страны высылают, к примеру, комика Идрака Мирзализаде за его неудачную шутку.

Идрак Мирзализаде

Учитывая, что даже без этого закона в Россию только с начала 2021 года запретили въезд почти сотне тысяч человек, можно себе представить, какой простор для работы открывается для сотрудников со штампиком «отказано» на границе. Просто можно напомнить, что «русофобами» сейчас называют тех, кто считает Ивана Грозного жестоким, а в «русофобии» обвиняли даже певицу Манижу за то, что она, будучи этнической таджичкой, поет про «русскую женщину». Эх, если бы сбылась русская мечта — всех запретить и заодно выслать — какая жизнь настала бы тогда!

Очевидная мысль номер один — «это игры перед выборами» — и очевидная мысль номер два — «друзьям — всё, врагам — закон» — понятны. Российские идеологи срочно нуждались в новом враге, поскольку старые — Украина и США — как-то перестали возбуждать. А в случае с Центральной Азией всегда можно разыграть сценку «мы их кормили, поили, а они нам фигвамы рисуют». Так, кстати, и происходит: например, на «Царьграде», не к ночи ему быть помянутым, «эксперты» говорят о том, что все в Центральной Азии было сделано руками России в советское время, и если Россия из региона исчезнет, страны ждет «запустение».

Проблема только в том, что, если встать на минутку на место условного идеологического блока с «соловьевыми» под мышкой (не забыть бы помыться после этого!), их собственный концепт «защищать русских во всем мире» летит в тартарары. В том же Казахстане подавляющее большинство русскоязычных людей по-прежнему может получить любые услуги и в госорганах, и в частных структурах, общаясь по-русски.

Подбрасывание поленьев в топку межнационального розжига со стороны России только добавляет политических очков тем, кто считает тотальное доминирование казахского языка (а не вытеснение русского, как обязательно сказали бы в телевизионных ток-шоу) своей политической платформой. Не говоря уж о том, что, возводя в абсолют случаи с радикалами, которые даже в Казахстане не выглядят героями, российские идеологи работают лишь на озлобление умеренной части казахов в отношении умеренной части русских в Казахстане. Вопрос «Какого хрена вы вообще к нам лезете?» звучит в эти дни в республике на обоих языках.

Ответить на этот вопрос просто: российская власть хочет выглядеть если не собирателем земель, то собирателем людей и защитником всего русского люда.

Ключевые слова здесь — «хочет выглядеть», в реальности ей это даже близко не нужно.

Гораздо проще и привычнее показать, что враги подобрались совсем близко, теперь они даже среди друзей — а значит, нужно сплотиться вокруг действующего режима. Уж мы-то вас в обиду не дадим! Никакой блогер вам никогда в лицо не скажет ничего на казахском, потому что сюда он не въедет, а туда не уедете вы.

Если бы Россия действительно хотела сделать что-то по привлечению русских людей из других стран на историческую родину, она, пожалуй, могла бы заняться подготовкой нормального механизма возвращения. В том же Казахстане система возврата «оралманов» (этнических казахов, возвращающихся, как правило, из Китая) налажена на относительно неплохом уровне.

В России есть программа переселения соотечественников, которая работает через пень-колоду, несмотря на все титанические усилия управления миграции в МВД: по ней, человек разве что только в ноги не должен кланяться России уже за то, что она сделала одолжение и приняла его к себе. Можно еще попробовать получить документы по принципу «носитель русского языка», который потенциально может стать более легкой дорогой в заветный «русский мир». Но стране нужны декларации, а не люди.

Поэтому у тех, кто хочет на свою Родину по зову души и крови, желание возвращаться может отпасть, когда у него потребуют, чтобы он перевел свидетельство о браке с русского на русский язык или обязался указать в сертификате после сдачи ПЦР-теста имя и фамилию только русскими буквами (латиница в документах — это, видимо, тоже скрытый признак русофоба).

Воистину оскорбить русского человека может что угодно на этом земном шаре, но сильнее, чем глупость собственных начальников, его вряд ли что-то оскорбит.