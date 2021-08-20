Президент Садыр Жапаров на встрече с премьер-министрами стран ЕАЭС в Чолпон-Ате. Фото / пресс-служба президента Кыргызстана.

Президент Садыр Жапаров 20 августа выступил на встрече премьер-министров стран ЕАЭС в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Об этом сообщила пресс-служба главы страны.

По словам Жапарова, пандемия COVID-19 повлияла не только на снижение экономической активности Кыргызстана, но и на все страны ЕАЭС, вместе с этим упали темпы товарооборота между странами.

«Мы прогнозируем восстановление экономики страны до своего допандемического уровня только к 2023 году. В 2021 году рост реального ВВП составит 3,8 процента по мере восстановления экономической активности. Рост ВВП в 2022–2023 годах прогнозируется в среднем до 4,4 процентов», — сказал Жапаров.

При этом президент добавил, что эти прогнозы предполагают уменьшение новых случаев заражения коронавирусом, политическую стабильность и улучшения условий торговли.

Выступая перед представителями стран ЕАЭС Жапаров также сказал, что есть еще несколько вопросов, которые остаются важными для всех стран Евразийского союза. Глава страны считает, что страны ЕАЭС должны рассмотреть возможность производства вакцин от коронавируса в странах союза.

Он также считает, что для повышения регулирования рынка ЕАЭС нужно реализовать стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.