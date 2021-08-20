Министерство экономики и финансов выставила на общественное обсуждение проект постановления «Об одобрении перечня органов, имеющих право на проведение проверок бизнеса». Как оказалось из списка ведомств убрали МВД.
Ранее глава минэконома Акылбек Жапаров выступил с инициативой, которая дала бы участковым милиционерам возможность проверять бизнесменов. Затем он поручил МВД совместно с Госналоговой службой подготовить документы для наделения участковых полномочиями выявлять и пресекать нарушения в экономической сфере: лицензионной, разрешительной и других.
Инициатива Жапарова вызвала резонанс. На нее отреагировали в Антикоррупционном деловом совете, заявив, что это откроет новые пути для коррупции. По словам генсекретаря совета Нуруйпы Мукановой, участковый должен заниматься общественной безопасностью на своем участке, а не контролировать бизнес.
Муканова добавила, что поручение главы минфина идет вразрез с указами главы страны «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите бизнеса».
Позже уже президент Садыр Жапаров отреагировал на предложение минэкономфина заявив, что сотрудники внутренних дел «никоим образом не должны вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства».
Как выглядит новый список предложенный минэкономфином?
В новый список, который предлагает ведомство вошли 17 разных министерств, которым предлагают дать полномочия по проверке предпринимателей.
В список вошли:
- министерство экономики и финансов;
- министерство энергетики и промышленности;
- минздрав;
- министерство сельского, лесного и водного хозяйства;
- МЧС;
- министерство транспорта и коммуникаций;
- Госкомитет по экологии и климату;
- Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.