Министерство экономики и финансов выставила на общественное обсуждение проект постановления «Об одобрении перечня органов, имеющих право на проведение проверок бизнеса». Как оказалось из списка ведомств убрали МВД.

Ранее глава минэконома Акылбек Жапаров выступил с инициативой, которая дала бы участковым милиционерам возможность проверять бизнесменов. Затем он поручил МВД совместно с Госналоговой службой подготовить документы для наделения участковых полномочиями выявлять и пресекать нарушения в экономической сфере: лицензионной, разрешительной и других.

Инициатива Жапарова вызвала резонанс. На нее отреагировали в Антикоррупционном деловом совете, заявив, что это откроет новые пути для коррупции. По словам генсекретаря совета Нуруйпы Мукановой, участковый должен заниматься общественной безопасностью на своем участке, а не контролировать бизнес.

Муканова добавила, что поручение главы минфина идет вразрез с указами главы страны «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите бизнеса».

Позже уже президент Садыр Жапаров отреагировал на предложение минэкономфина заявив, что сотрудники внутренних дел «никоим образом не должны вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства».

Как выглядит новый список предложенный минэкономфином?

В новый список, который предлагает ведомство вошли 17 разных министерств, которым предлагают дать полномочия по проверке предпринимателей.

В список вошли: