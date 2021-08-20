Пресс-служба Пограничной службы сообщила, что в Кыргызстан не прибывали беженцы из Афганистана, захваченного «Талибаном»*.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.

В погранслужбе заявили, что информация о прибытии беженцев, распространяемая в интернете, недостоверна. Там заверили, что следят и за событиями в Афганистане после смены власти в стране, и за обстановкой на границе с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Эти страны граничат с Афганистаном напрямую.

«Для безопасности на кыргызско-таджикском и кыргызско-узбекском участках границы выставлены временные пограничные посты, Погранслужба совместно с другими силовыми структурами проводит плановую разведку», — сообщили в службе.

Информация об афганских беженцах в Кыргызстане распространилась в сети на фоне захвата Афганистана боевиками движения «Талибан». Именно из-за захвата страны афганцы пытаются покинуть родину.

16 августа в день захвата Кабула — столицы Афганистана, в аэропорт двинулись тысячи человек, которые просили военных США взять их на борт. Позже стало известно, что американский самолет в итоге вывез из Кабула более 600 человек.

На фоне этой информации и заявления Погранслужбы, свое обращение опубликовала Федерация студентов Пакистана в Кыргызстане. На своей странице в фейсбуке объединение сообщило, что в последнее время пользователи публикуют информацию о пакистанцах в Бишкеке, связывая их с гражданами Афганистана.

«Просим всех жителей страны избегать негативного отношения к иностранным гражданам. Эти люди не студенты, они находятся здесь на карантине в течение 15 дней, после чего вылетят в Дубай и соответствующие страны. По мнению некоторых людей, пакистанцы, одетые в национальную одежду опасны для общества», — говорится в обращении.

Они также отметили, что пакистанцы проживают в Кыргызстане уже около 20 лет и за время не причинили вреда. Кроме того, у пакистанцев также есть друзья среди кыргызстанцев.

«Правительство Кыргызстана разрешило им остаться здесь. Иностранные студенты здесь, только чтобы получить достойное образование и внести вклад в развитие экономики страны. Несмотря на неприемлемое отношение некоторых людей, мы никогда не жалуемся, наоборот, мы уважаем и любим эту страну и его народ за то что, мы здесь получаем знания», — говорится в сообщении Федерации.

Захват Афганистана

О захвате Афганистана талибами стало известно 16 августа. Тогда боевики захватили большую часть провинций, вошли в столицу Кабул и взяли президентский дворец. Сам президент Афганистана Ашраф Гани на тот момент уже сложил полномочия и покинул страну, сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Талибы начали захват Афганистана на фоне вывода войск США и их союзников из страны. Войска США находились там на протяжении 20 лет.

После захвата страны талибами многие страны, в том числе Кыргызстан, начали эвакуацию своих дипломатов и граждан, находящихся в Афганистане. Власти Кыргызстана эвакуировали из Афганистана уже 24 человека.