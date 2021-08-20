Коридор Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Аяр бала» в городе Ош полон детей, которые ждут своей очереди на процедуры. Часть детей сидит в инвалидных колясках, другая пытается ходить с помощью ходунков и костылей.

В одном из кабинетов врач осматривает мальчика и беседует с его мамой. В этом же помещении своей очереди ожидают и другие пациенты.

Одна из них, Венера, последние пять лет приводит свою дочь Сезим в этот реабилитационный центр. Сезим всего 10 лет и у нее детский церебральный паралич.

Венера. Фото: Клооп

«Лечение, наверное, пожизненное, я точно не знаю. Сейчас ей 10, но она еще не встала на ноги, не ходит. Прогресс идет потихоньку. Врачи сказали: “Не прерывайте лечение, тогда будет прогресс”. Лечение останавливать нельзя, иначе станет хуже», — рассказывает Венера.

Венера одна воспитывает двоих детей — старший сын уже окончил девятый класс. Они снимают комнату в семейном общежитии в микрорайоне Манас-Ата (бывший ХБК). По словам Венеры, бывший муж находится в Москве и уже два года от него нет вестей.

Стоящий рядом мужчина по имени Бахтияр аккуратно укладывает своего сына Арзыбека на пуфик и вытирает пот со лба. 11-летний Арзыбек также страдает от ДЦП и не может даже самостоятельно сидеть. Отец с сыном приехали в Центр реабилитации из села Чет-Булак города Баткен. Для Бахтияра «Аяр бала» — это ближайшее медучреждение для лечения его сына, хотя от Баткена до Оша минимум пять часов езды на машине.

Бахтияр. Фото: Клооп

«Мы сюда раньше приходили. Здесь делают массаж, физиотерапию. Я взял сына в Бишкек, но меня отправили сюда. Ак-Суу* для нас далековато, поэтому пришел сюда […] В Ак-Суу есть водные процедуры, вода там течет из под гор», — рассказывает Бахтияр.

*Ак-Суу или Теплоключенка — село в Иссык-Кульской области, где расположен санаторий для реабилитации детей с ДЦП. В горячих источниках Ак-Суу дети с инвалидностью получают водные процедуры, необходимые для поддержания иммунитета.

Венера и Бахтияр одни из многих родителей, которые вынуждены оставаться вместе с детьми в Центре реабилитации «Аяр бала». Раньше здесь можно было остаться и получать лечение целый месяц, однако сейчас в медучреждении можно оставаться только на десять дней. Связано это с тем, что 70 коек центра всегда забиты, а пациентов с годами меньше не становится.

По словам директрисы реабилитационного центра Зарифы Акматовой, зачастую пациенты ждут своей очереди по три месяца. Помимо детей с ДЦП в центр обращаются родители детей со сколиозом и косолапостью, по словам Акматовой, это является не менее тяжкими заболеваниями.

«Наш центр относится к городу Ош, но к нам обращаются с трех областей южного региона: Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей. В основном дети с ДЦП. Если у нас 70 детей, из них не менее 60 с ДЦП», — сказала Акматова.

Мест не хватает, значит нужно продать участки?

Фото: Клооп

Серое и неприметное здание реабилитационного центра было построено в далеком 1955 году. Тогда это было зданием городского родильного дома. В 2001 году медучреждение было передано в ведение мэрии города Ош и перепрофилировано в Центр реабилитации для детей с ОВЗ.

Очевидно, что реабилитационному центру не хватает мест и его необходимо расширять: строить новые корпуса, увеличивать численность сотрудников. Это помогло бы оказать помощь многим детям с ОВЗ не только с Оша, но и с других регионов. Однако мэрия Оша так не считала.

В период между 2003-2007-годами власти города, в лице экс-мэров Сатыбалды Чырмашева и Жумадыла Исакова, напрямую или через аукционы распродали около 5 тысяч квадратных метров земельных участков, которые относились к центру. Вследствие этого территория «Аяр бала» сократилась на треть, а купившие участки предприниматели начали застройку вокруг здания центра.

Фото: Клооп

Центр реабилитации находится в центре города, где уже в те времена земля была «на вес золота». Однако бывшие главы города продали земли вопреки запрету от правительства, согласно которому объекты социальной инфраструктуры не подлежали приватизации.

Из-за этого местные власти и прокуратура города годами судятся с частниками, чтобы вернуть земельные участки на баланс мэрии. Начнем по порядку.

Сауна для главврача Ошской больницы

Фото: Клооп

На месте этих развалин раньше была сауна реабилитационного центра. По словам Зарифы Акматовой, внутри строения также был бассейн для водных процедур.