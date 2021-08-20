Коридор Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Аяр бала» в городе Ош полон детей, которые ждут своей очереди на процедуры. Часть детей сидит в инвалидных колясках, другая пытается ходить с помощью ходунков и костылей.
В одном из кабинетов врач осматривает мальчика и беседует с его мамой. В этом же помещении своей очереди ожидают и другие пациенты.
Одна из них, Венера, последние пять лет приводит свою дочь Сезим в этот реабилитационный центр. Сезим всего 10 лет и у нее детский церебральный паралич.
«Лечение, наверное, пожизненное, я точно не знаю. Сейчас ей 10, но она еще не встала на ноги, не ходит. Прогресс идет потихоньку. Врачи сказали: “Не прерывайте лечение, тогда будет прогресс”. Лечение останавливать нельзя, иначе станет хуже», — рассказывает Венера.
Венера одна воспитывает двоих детей — старший сын уже окончил девятый класс. Они снимают комнату в семейном общежитии в микрорайоне Манас-Ата (бывший ХБК). По словам Венеры, бывший муж находится в Москве и уже два года от него нет вестей.
Стоящий рядом мужчина по имени Бахтияр аккуратно укладывает своего сына Арзыбека на пуфик и вытирает пот со лба. 11-летний Арзыбек также страдает от ДЦП и не может даже самостоятельно сидеть. Отец с сыном приехали в Центр реабилитации из села Чет-Булак города Баткен. Для Бахтияра «Аяр бала» — это ближайшее медучреждение для лечения его сына, хотя от Баткена до Оша минимум пять часов езды на машине.
«Мы сюда раньше приходили. Здесь делают массаж, физиотерапию. Я взял сына в Бишкек, но меня отправили сюда. Ак-Суу* для нас далековато, поэтому пришел сюда […] В Ак-Суу есть водные процедуры, вода там течет из под гор», — рассказывает Бахтияр.
*Ак-Суу или Теплоключенка — село в Иссык-Кульской области, где расположен санаторий для реабилитации детей с ДЦП. В горячих источниках Ак-Суу дети с инвалидностью получают водные процедуры, необходимые для поддержания иммунитета.
Венера и Бахтияр одни из многих родителей, которые вынуждены оставаться вместе с детьми в Центре реабилитации «Аяр бала». Раньше здесь можно было остаться и получать лечение целый месяц, однако сейчас в медучреждении можно оставаться только на десять дней. Связано это с тем, что 70 коек центра всегда забиты, а пациентов с годами меньше не становится.
По словам директрисы реабилитационного центра Зарифы Акматовой, зачастую пациенты ждут своей очереди по три месяца. Помимо детей с ДЦП в центр обращаются родители детей со сколиозом и косолапостью, по словам Акматовой, это является не менее тяжкими заболеваниями.
«Наш центр относится к городу Ош, но к нам обращаются с трех областей южного региона: Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей. В основном дети с ДЦП. Если у нас 70 детей, из них не менее 60 с ДЦП», — сказала Акматова.
Мест не хватает, значит нужно продать участки?
Серое и неприметное здание реабилитационного центра было построено в далеком 1955 году. Тогда это было зданием городского родильного дома. В 2001 году медучреждение было передано в ведение мэрии города Ош и перепрофилировано в Центр реабилитации для детей с ОВЗ.
Очевидно, что реабилитационному центру не хватает мест и его необходимо расширять: строить новые корпуса, увеличивать численность сотрудников. Это помогло бы оказать помощь многим детям с ОВЗ не только с Оша, но и с других регионов. Однако мэрия Оша так не считала.
В период между 2003-2007-годами власти города, в лице экс-мэров Сатыбалды Чырмашева и Жумадыла Исакова, напрямую или через аукционы распродали около 5 тысяч квадратных метров земельных участков, которые относились к центру. Вследствие этого территория «Аяр бала» сократилась на треть, а купившие участки предприниматели начали застройку вокруг здания центра.
Центр реабилитации находится в центре города, где уже в те времена земля была «на вес золота». Однако бывшие главы города продали земли вопреки запрету от правительства, согласно которому объекты социальной инфраструктуры не подлежали приватизации.
Из-за этого местные власти и прокуратура города годами судятся с частниками, чтобы вернуть земельные участки на баланс мэрии. Начнем по порядку.
Сауна для главврача Ошской больницы
На месте этих развалин раньше была сауна реабилитационного центра. По словам Зарифы Акматовой, внутри строения также был бассейн для водных процедур.
В ноябре 2003 года мэрия Оша продала эту сауну Канатбеку Акматову — на тот момент он был директором Ошской территориальной городской больницы. Спустя год Акматову узаконили прилегающую территорию вокруг сауны в 707 квадратных метров, а вдобавок выдали еще 36 квадратных метров в аренду на 15 лет.
Далее участок Акматова увеличился до 1 491 квадратного метра и сменил несколько владельцев. В 2013 году земельный участок выкупила стройкомпания «Комфорт Плюс».
В 2017 году прокуратура города Ош смогла добиться признания постановлений мэрии о выдаче земельных участков незаконными, однако юридически участок до сих принадлежит ОсОО «Комфорт Плюс». Дело в том, что предыдущие владельцы успели оформить государственный акт о праве частной собственности на участок и для его аннулирования нужно снова обращаться в суд.
По запросу «Клоопа» мэрия города Ош сообщила, что Управление муниципальной собственности готовит документы для судебного процесса. Но сколько времени потребуется для возврата участка — неизвестно.
Бизнес-партнер Матраимовых
Земельный участок по соседству с разрушенной сауной, где завершается строительство шестиэтажного здания, был продан филиалу «ЭкоБанка» (ныне «ЭкоИсламикБанк») в июне 2004 года. Площадь участка составляет 547 квадратных метров.
За эти годы у этого участка сменилось несколько собственников, а в январе 2020 года участок перешел в руки Азамата Арстанбаева. Уже через месяц бизнесмен передал участок стройкомпании «Вавилон Групп» на основе договора о совместном строительстве.
Арстанбаевы очень хорошо знакомы с влиятельной на юге семьей Матраимовых. Сам Азамат Арстанбаев является бывшим бизнес-парнером Руслана и Чынары Матраимовых. Родной брат Азамата — Алмазбек Арстанбаев приходится «өкүл бала» («посаженным сыном») бывшему замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову. Также их сестра Гулшат Арстанбаева с 2016 года арендует кафе «Buddha bar» — СМИ связывают это заведение с семьей Матраимовых.
Азамат Арстанбаев также выкупил соседний участок, где ранее находился медцентр «доктора Камалдина Айдарова». Сейчас там готовят парковочные места для офисного здания. Однако, согласно выпискам с «Кадастра», этот участок не относился к реабилитационному центру.
Удивителен тот факт, что эти участки никто не оспаривал и они смогли избежать судебных тяжб.
В отличие от Арстанбекова, владелице соседнего участка Аширабу Мариповой — бывшему гинекологу городского роддома — повезло меньше. Она также выкупила здание вместе с участком у мэрии Оша в 2007 году, но в 2016 году Ошский облсуд признал постановление мэрии недействительным. Сейчас местные власти снова намерены обратиться в суд, чтобы вернуть здание медцентра «Доктора Мариповой» на баланс мэрии.
Директриса центра «Аяр бала»
С приходом нового мэра — Жумадыла Исакова — территория «Аяр бала» продолжила уменьшаться. В 2006-2007-годах мэрия Оша поделила переднюю часть центра на восемь участков и продала их через аукцион частным лицам. Участки предназначались для строительства двухэтажных торговых павильонов и офисов.
Некоторые из владельцев успели построить здание. Например, на одном из участков находится двухэтажный офис стройкомпании «Эмаком» — компания купила это здание в 2019 году. Прокуратура пыталась вернуть этот участок на баланс мэрии, однако суд по непонятным причинам прекратил это дело. Другие владельцы залили только фундамент, третьи вовсе забросили свои участки.
*Строительная компания «Эмаком» — та самая компания, что без разрешительных документов возводила семиэтажный многоквартирный жилой дом в буферной зоне Сулайман-Тоо. Из-за этого строительства был риск, что гору исключат из списка культурного наследия ЮНЕСКО.
На аукцион также был выставлен продуктовый магазин «Наристе», который находится по соседству с офисом «Эмаком». Магазин был построен в 1975 году прямо у входа в медучреждение и считался частью городского роддома.
Этим шансом решила воспользоваться занимавшая на тот момент пост директрисы реабилитационного центра «Аяр бал» Сайракуль Кыштобаева. Она выкупила магазин «Наристе» в январе 2007 года,предложив за него высшую цену: 160 500 сомов.
Магазин Кыштобаевой не понадобился и она переделала его в столовую, которая функционировала вплоть до конца 2020 года. Кстати, в этом же небольшом строении расположилась переводческая компания «Сленг-Ош» и точка фастфуда.
В июле 2014 года Ошская прокуратура выяснила, что магазин был продан незаконно и обратилась в суд. Только спустя четыре года, в 2018 году, сначала Ошский горсуд, а затем и коллегия по гражданским делам Ошского областного суда удовлетворила иск прокуратуры: постановление мэрии и договор купли-продажи были признаны недействительным. В ноябре того же года Верховный суд поставил точку в этом деле и оставил решения двух инстанций в силе.
К тому времени стоимость участка вместе со столовой выросла до 2 млн 614 тысяч сомов.
Мэрия вернула «Наристе» на свой баланс, однако уже в феврале 2021 года здание столовой было переделано в свадебный салон «ЖазЭль». Городские власти не смогли ответить, почему муниципальной собственностью до сих пор пользуются частные лица. «ЖазЭль» также нет среди муниципальных объектов, которые сдаются в аренду.
Кыштобаева руководила центром до 2009 года. Связаться с ней журналистам «Клоопа» не удалось.
Ни себе, ни людям
Изначально журналистов «Клоопа» заинтересовало вот это трехэтажное здание, которое пустовало более 10 лет. Ранее на этом месте была столовая «Аяр бала», но новый владелец участка снес ее и начал строительство здания.
По информации Управления муниципальной собственности, участок в 942 квадратных метров вместе со столовой был продан через аукцион в марте 2007 года Кубанычбеку Ормонову — заместителю директора института «Кыргыздортранспроекта» при Министерстве транспорта и дорог.
В ноябре 2014 года Межрайонный суд Ошской области признал выдачу земельного участка незаконной, а 13 февраля 2015 года землю вернули на баланс мэрии города Ош. Только спустя четыре года УМС направило Ормонову письмо с требованием снести здание.
На данный момент обе стороны подали друг на друга в суд. Мэрия Оша добивается сноса незаконного здания, а Ормонов требует возврата денег, уплаченных за земельный участок.
Казалось бы, мэрия Оша хочет снести незаконно построенное здание, как того требует закон. Однако возникает вопрос: не лучше ли принять здание на баланс мэрии? Ведь здание Ормонова практически завершенное, нужны только внешняя и внутренняя отделка.
Наличие этого здания на балансе муниципалитета также могло бы помочь городским властям в прошлогодний «черный июль», когда в больницах не хватало мест для больных с COVID-19. Тогда пандемия вынудила правительство на «скорую руку» строить новые инфекционные больницы из легкой конструкции.
В Оше власти построили больницу на 100 койко-мест за 107 млн сомов. Сдали ее с опозданием в 8 месяцев, когда в стране прошла вторая волна коронавируса.
Для сравнения, власти Сузакского района совместно с местными жителями переделали полузаброшенное здание общежития в инфекционную больницу всего за два месяца. Новая инфекционная больница в Сузаке рассчитана на 304 пациентов, а на ремонтные работы и перепрофилирование было потрачено 15 млн сомов.
Если же надобность в койко-местах для больных коронавирусом отпадет, то трехэтажное здание можно использовать как дополнительный корпус реабилитационного центра «Аяр бала» — там места для пациентов всегда нужны.
Никого не привлекли к ответственности
Прокуратура Оша начала проверять законность выдачи земель Центра реабилитации «Аяр бала» после поручения Жогорку Кенеша в 2014 году. После выявления нарушений мэрия города Ош признала, что участки были выданы незаконно и на судебных заседаниях поддерживала иски прокуратуры.
Несмотря на то, что органы прокуратуры смогли добиться возвращения части земельных участков, на деле территория «Аяр бала» осталась такой же, как и в 2007 году. Мэрия города не спешит фактически присоединять к Центру реабилитации детей те участки, которые смогла выиграть в суде.
Равнодушное отношение мэрии к центру показывает и тот факт, что муниципалитет в 2013 году посягнул на само здание реабилитационного центра. Власти города решили сдать в аренду 7 палат на втором этаже медучреждения. Стоимость аренды палат составила всего 11 тысяч сомов в месяц.
Из-за большой нехватки койко-мест сотрудники реабилитационного центра были вынуждены освобождать свои рабочие кабинеты. Эти палаты были возвращены «Аяр бала» лишь в 2019 году через суд.
Максимальная видимая помощь от мэрии Оша Центру реабилитации для детей с ОВЗ поступает 1 июня, в Международный день защиты детей. Как правило, в этот день несколько чиновников мэрии приходят в центр, проводят праздничное мероприятие и дарят подарки детям. Не забывает мэрия в этот день оказывать и материальную помощь.
Был ли привлечен к ответственности хоть один чиновник за свои незаконные действия и потерю территории реабилитационного центра? Нет. Прокуратура Оша в 2014 году возбудила уголовные дела на ответственных лиц мэрии по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Нарушение земельного законодательства». Однако дела были прекращены за истечением срока давности.
Проходили ли экс-мэры подозреваемыми по этим делам — неизвестно, так как в Генеральной прокуратуре нам не дали внятного ответа. Но мы нашли в СМИ несколько статей связанных с Чырмашевым и Исаковым — первый обвинялся в растрате 5 млн сомов в бытность главой МЧС, а второго подозревали в «Коррупции» при продаже земель. Исаков, кстати, позднее был оправдан за «недоказанностью участия в совершении преступления».
Нам удалось связаться с экс-мэром Чырмашевым в соцсетях, но он перестал отвечать после того, как узнал, что мы журналисты «Клоопа». Найти контакты Жумадыла Исакова не получилось.
А пока готовится этот материал, Венера вместе с дочерью уже вернулась в свою комнату в общежитии. Теперь ей нужно будет ждать еще три месяца, чтобы получить возможность пройти курс лечения для своей дочери.
«Нужно время, терпение. Вот мы и терпеливо это делаем. Я из Оша никуда не выезжала, хочется как все люди пойти с ней [дочкой в реабилитационные центры] в Ак-Суу, в Джалал-Абад. Но когда приходит моя очередь я не могу найти деньги, а когда деньги есть, то очередь не приходит», — рассказывает Венера.
По словам Венеры работать она не может, так как ее дочери нужен особый уход, а оставить Сезим некому. Сейчас она живет на пособие, но будь у Венеры достаточно денег она смогла бы посещать реабилитационные центры в Джалал-Абаде или на Иссык-Куле. Сейчас Венере денег хватает лишь на аренду комнаты, питание и лекарства.
Материал создан в рамках проекта «Развитие и усиление потенциала региональной расследовательской журналистики», реализуемого ОФ «Фонд расследовательской журналистики» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».
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