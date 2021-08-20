Фото: Клооп

Коридор Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Аяр бала» в городе Ош полон детей, которые ждут своей очереди на процедуры. Часть детей сидит в инвалидных колясках, другая пытается ходить с помощью ходунков и костылей.

В одном из кабинетов врач осматривает мальчика и беседует с его мамой. В этом же помещении своей очереди ожидают и другие пациенты.

Одна из них, Венера, последние пять лет приводит свою дочь Сезим в этот реабилитационный центр. Сезим всего 10 лет и у нее детский церебральный паралич.

Венера. Фото: Клооп

«Лечение, наверное, пожизненное, я точно не знаю. Сейчас ей 10, но она еще не встала на ноги, не ходит. Прогресс идет потихоньку. Врачи сказали: “Не прерывайте лечение, тогда будет прогресс”. Лечение останавливать нельзя, иначе станет хуже», — рассказывает Венера.

Венера одна воспитывает двоих детей — старший сын уже окончил девятый класс. Они снимают комнату в семейном общежитии в микрорайоне Манас-Ата (бывший ХБК). По словам Венеры, бывший муж находится в Москве и уже два года от него нет вестей.

Стоящий рядом мужчина по имени Бахтияр аккуратно укладывает своего сына Арзыбека на пуфик и вытирает пот со лба. 11-летний Арзыбек также страдает от ДЦП и не может даже самостоятельно сидеть. Отец с сыном приехали в Центр реабилитации из села Чет-Булак города Баткен. Для Бахтияра «Аяр бала» — это ближайшее медучреждение для лечения его сына, хотя от Баткена до Оша минимум пять часов езды на машине.

Бахтияр. Фото: Клооп

«Мы сюда раньше приходили. Здесь делают массаж, физиотерапию. Я взял сына в Бишкек, но меня отправили сюда. Ак-Суу* для нас далековато, поэтому пришел сюда […] В Ак-Суу есть водные процедуры, вода там течет из под гор», — рассказывает Бахтияр.

*Ак-Суу или Теплоключенка — село в Иссык-Кульской области, где расположен санаторий для реабилитации детей с ДЦП. В горячих источниках Ак-Суу дети с инвалидностью получают водные процедуры, необходимые для поддержания иммунитета.

Венера и Бахтияр одни из многих родителей, которые вынуждены оставаться вместе с детьми в Центре реабилитации «Аяр бала». Раньше здесь можно было остаться и получать лечение целый месяц, однако сейчас в медучреждении можно оставаться только на десять дней. Связано это с тем, что 70 коек центра всегда забиты, а пациентов с годами меньше не становится.

По словам директрисы реабилитационного центра Зарифы Акматовой, зачастую пациенты ждут своей очереди по три месяца. Помимо детей с ДЦП в центр обращаются родители детей со сколиозом и косолапостью, по словам Акматовой, это является не менее тяжкими заболеваниями.

«Наш центр относится к городу Ош, но к нам обращаются с трех областей южного региона: Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей. В основном дети с ДЦП. Если у нас 70 детей, из них не менее 60 с ДЦП», — сказала Акматова.

Мест не хватает, значит нужно продать участки?

Фото: Клооп

Серое и неприметное здание реабилитационного центра было построено в далеком 1955 году. Тогда это было зданием городского родильного дома. В 2001 году медучреждение было передано в ведение мэрии города Ош и перепрофилировано в Центр реабилитации для детей с ОВЗ.

Очевидно, что реабилитационному центру не хватает мест и его необходимо расширять: строить новые корпуса, увеличивать численность сотрудников. Это помогло бы оказать помощь многим детям с ОВЗ не только с Оша, но и с других регионов. Однако мэрия Оша так не считала.

В период между 2003-2007-годами власти города, в лице экс-мэров Сатыбалды Чырмашева и Жумадыла Исакова, напрямую или через аукционы распродали около 5 тысяч квадратных метров земельных участков, которые относились к центру. Вследствие этого территория «Аяр бала» сократилась на треть, а купившие участки предприниматели начали застройку вокруг здания центра.

Фото: Клооп

Центр реабилитации находится в центре города, где уже в те времена земля была «на вес золота». Однако бывшие главы города продали земли вопреки запрету от правительства, согласно которому объекты социальной инфраструктуры не подлежали приватизации.

Из-за этого местные власти и прокуратура города годами судятся с частниками, чтобы вернуть земельные участки на баланс мэрии. Начнем по порядку.

Сауна для главврача Ошской больницы

Фото: Клооп

На месте этих развалин раньше была сауна реабилитационного центра. По словам Зарифы Акматовой, внутри строения также был бассейн для водных процедур.

Канатбек Акматов

В ноябре 2003 года мэрия Оша продала эту сауну Канатбеку Акматову — на тот момент он был директором Ошской территориальной городской больницы. Спустя год Акматову узаконили прилегающую территорию вокруг сауны в 707 квадратных метров, а вдобавок выдали еще 36 квадратных метров в аренду на 15 лет.

Далее участок Акматова увеличился до 1 491 квадратного метра и сменил несколько владельцев. В 2013 году земельный участок выкупила стройкомпания «Комфорт Плюс».

В 2017 году прокуратура города Ош смогла добиться признания постановлений мэрии о выдаче земельных участков незаконными, однако юридически участок до сих принадлежит ОсОО «Комфорт Плюс». Дело в том, что предыдущие владельцы успели оформить государственный акт о праве частной собственности на участок и для его аннулирования нужно снова обращаться в суд.

По запросу «Клоопа» мэрия города Ош сообщила, что Управление муниципальной собственности готовит документы для судебного процесса. Но сколько времени потребуется для возврата участка — неизвестно.

Бизнес-партнер Матраимовых

Фото: Клооп

Земельный участок по соседству с разрушенной сауной, где завершается строительство шестиэтажного здания, был продан филиалу «ЭкоБанка» (ныне «ЭкоИсламикБанк») в июне 2004 года. Площадь участка составляет 547 квадратных метров.

За эти годы у этого участка сменилось несколько собственников, а в январе 2020 года участок перешел в руки Азамата Арстанбаева. Уже через месяц бизнесмен передал участок стройкомпании «Вавилон Групп» на основе договора о совместном строительстве.

Арстанбаевы очень хорошо знакомы с влиятельной на юге семьей Матраимовых. Сам Азамат Арстанбаев является бывшим бизнес-парнером Руслана и Чынары Матраимовых. Родной брат Азамата — Алмазбек Арстанбаев приходится «өкүл бала» («посаженным сыном») бывшему замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову. Также их сестра Гулшат Арстанбаева с 2016 года арендует кафе «Buddha bar» — СМИ связывают это заведение с семьей Матраимовых.

Азамат Арстанбаев также выкупил соседний участок, где ранее находился медцентр «доктора Камалдина Айдарова». Сейчас там готовят парковочные места для офисного здания. Однако, согласно выпискам с «Кадастра», этот участок не относился к реабилитационному центру.

Удивителен тот факт, что эти участки никто не оспаривал и они смогли избежать судебных тяжб.

Фото: Клооп

В отличие от Арстанбекова, владелице соседнего участка Аширабу Мариповой — бывшему гинекологу городского роддома — повезло меньше. Она также выкупила здание вместе с участком у мэрии Оша в 2007 году, но в 2016 году Ошский облсуд признал постановление мэрии недействительным. Сейчас местные власти снова намерены обратиться в суд, чтобы вернуть здание медцентра «Доктора Мариповой» на баланс мэрии.

Директриса центра «Аяр бала»

Фото: Клооп

С приходом нового мэра — Жумадыла Исакова — территория «Аяр бала» продолжила уменьшаться. В 2006-2007-годах мэрия Оша поделила переднюю часть центра на восемь участков и продала их через аукцион частным лицам. Участки предназначались для строительства двухэтажных торговых павильонов и офисов.

Некоторые из владельцев успели построить здание. Например, на одном из участков находится двухэтажный офис стройкомпании «Эмаком» — компания купила это здание в 2019 году. Прокуратура пыталась вернуть этот участок на баланс мэрии, однако суд по непонятным причинам прекратил это дело. Другие владельцы залили только фундамент, третьи вовсе забросили свои участки.

Фото: Клооп

*Строительная компания «Эмаком» — та самая компания, что без разрешительных документов возводила семиэтажный многоквартирный жилой дом в буферной зоне Сулайман-Тоо. Из-за этого строительства был риск, что гору исключат из списка культурного наследия ЮНЕСКО.

На аукцион также был выставлен продуктовый магазин «Наристе», который находится по соседству с офисом «Эмаком». Магазин был построен в 1975 году прямо у входа в медучреждение и считался частью городского роддома.

Фото: Клооп

Этим шансом решила воспользоваться занимавшая на тот момент пост директрисы реабилитационного центра «Аяр бал» Сайракуль Кыштобаева. Она выкупила магазин «Наристе» в январе 2007 года,предложив за него высшую цену: 160 500 сомов.

Сайракуль Кыштобаева. Фото: Турмуш

Магазин Кыштобаевой не понадобился и она переделала его в столовую, которая функционировала вплоть до конца 2020 года. Кстати, в этом же небольшом строении расположилась переводческая компания «Сленг-Ош» и точка фастфуда.

В июле 2014 года Ошская прокуратура выяснила, что магазин был продан незаконно и обратилась в суд. Только спустя четыре года, в 2018 году, сначала Ошский горсуд, а затем и коллегия по гражданским делам Ошского областного суда удовлетворила иск прокуратуры: постановление мэрии и договор купли-продажи были признаны недействительным. В ноябре того же года Верховный суд поставил точку в этом деле и оставил решения двух инстанций в силе.

К тому времени стоимость участка вместе со столовой выросла до 2 млн 614 тысяч сомов.

Мэрия вернула «Наристе» на свой баланс, однако уже в феврале 2021 года здание столовой было переделано в свадебный салон «ЖазЭль». Городские власти не смогли ответить, почему муниципальной собственностью до сих пор пользуются частные лица. «ЖазЭль» также нет среди муниципальных объектов, которые сдаются в аренду.

Кыштобаева руководила центром до 2009 года. Связаться с ней журналистам «Клоопа» не удалось.

Ни себе, ни людям

Фото: Клооп

Изначально журналистов «Клоопа» заинтересовало вот это трехэтажное здание, которое пустовало более 10 лет. Ранее на этом месте была столовая «Аяр бала», но новый владелец участка снес ее и начал строительство здания.

*Из-за того, что мы снимали это здание, нам пришлось иметь дело с УВД города Ош. Все потому, что Руслан Матраимов написал на журналистов заявление в милицию — он подумал, что мы снимали его дом.

По информации Управления муниципальной собственности, участок в 942 квадратных метров вместе со столовой был продан через аукцион в марте 2007 года Кубанычбеку Ормонову — заместителю директора института «Кыргыздортранспроекта» при Министерстве транспорта и дорог.

Кубанычбек Ормонов

В ноябре 2014 года Межрайонный суд Ошской области признал выдачу земельного участка незаконной, а 13 февраля 2015 года землю вернули на баланс мэрии города Ош. Только спустя четыре года УМС направило Ормонову письмо с требованием снести здание.

На данный момент обе стороны подали друг на друга в суд. Мэрия Оша добивается сноса незаконного здания, а Ормонов требует возврата денег, уплаченных за земельный участок.

Казалось бы, мэрия Оша хочет снести незаконно построенное здание, как того требует закон. Однако возникает вопрос: не лучше ли принять здание на баланс мэрии? Ведь здание Ормонова практически завершенное, нужны только внешняя и внутренняя отделка.

Наличие этого здания на балансе муниципалитета также могло бы помочь городским властям в прошлогодний «черный июль», когда в больницах не хватало мест для больных с COVID-19. Тогда пандемия вынудила правительство на «скорую руку» строить новые инфекционные больницы из легкой конструкции.

В Оше власти построили больницу на 100 койко-мест за 107 млн сомов. Сдали ее с опозданием в 8 месяцев, когда в стране прошла вторая волна коронавируса.

Для сравнения, власти Сузакского района совместно с местными жителями переделали полузаброшенное здание общежития в инфекционную больницу всего за два месяца. Новая инфекционная больница в Сузаке рассчитана на 304 пациентов, а на ремонтные работы и перепрофилирование было потрачено 15 млн сомов.

Если же надобность в койко-местах для больных коронавирусом отпадет, то трехэтажное здание можно использовать как дополнительный корпус реабилитационного центра «Аяр бала» — там места для пациентов всегда нужны.

Никого не привлекли к ответственности

Прокуратура Оша начала проверять законность выдачи земель Центра реабилитации «Аяр бала» после поручения Жогорку Кенеша в 2014 году. После выявления нарушений мэрия города Ош признала, что участки были выданы незаконно и на судебных заседаниях поддерживала иски прокуратуры.

Несмотря на то, что органы прокуратуры смогли добиться возвращения части земельных участков, на деле территория «Аяр бала» осталась такой же, как и в 2007 году. Мэрия города не спешит фактически присоединять к Центру реабилитации детей те участки, которые смогла выиграть в суде.

Равнодушное отношение мэрии к центру показывает и тот факт, что муниципалитет в 2013 году посягнул на само здание реабилитационного центра. Власти города решили сдать в аренду 7 палат на втором этаже медучреждения. Стоимость аренды палат составила всего 11 тысяч сомов в месяц.

Из-за большой нехватки койко-мест сотрудники реабилитационного центра были вынуждены освобождать свои рабочие кабинеты. Эти палаты были возвращены «Аяр бала» лишь в 2019 году через суд.

Максимальная видимая помощь от мэрии Оша Центру реабилитации для детей с ОВЗ поступает 1 июня, в Международный день защиты детей. Как правило, в этот день несколько чиновников мэрии приходят в центр, проводят праздничное мероприятие и дарят подарки детям. Не забывает мэрия в этот день оказывать и материальную помощь.

Был ли привлечен к ответственности хоть один чиновник за свои незаконные действия и потерю территории реабилитационного центра? Нет. Прокуратура Оша в 2014 году возбудила уголовные дела на ответственных лиц мэрии по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Нарушение земельного законодательства». Однако дела были прекращены за истечением срока давности.

Проходили ли экс-мэры подозреваемыми по этим делам — неизвестно, так как в Генеральной прокуратуре нам не дали внятного ответа. Но мы нашли в СМИ несколько статей связанных с Чырмашевым и Исаковым — первый обвинялся в растрате 5 млн сомов в бытность главой МЧС, а второго подозревали в «Коррупции» при продаже земель. Исаков, кстати, позднее был оправдан за «недоказанностью участия в совершении преступления».

Нам удалось связаться с экс-мэром Чырмашевым в соцсетях, но он перестал отвечать после того, как узнал, что мы журналисты «Клоопа». Найти контакты Жумадыла Исакова не получилось.

А пока готовится этот материал, Венера вместе с дочерью уже вернулась в свою комнату в общежитии. Теперь ей нужно будет ждать еще три месяца, чтобы получить возможность пройти курс лечения для своей дочери.

«Нужно время, терпение. Вот мы и терпеливо это делаем. Я из Оша никуда не выезжала, хочется как все люди пойти с ней [дочкой в реабилитационные центры] в Ак-Суу, в Джалал-Абад. Но когда приходит моя очередь я не могу найти деньги, а когда деньги есть, то очередь не приходит», — рассказывает Венера.

По словам Венеры работать она не может, так как ее дочери нужен особый уход, а оставить Сезим некому. Сейчас она живет на пособие, но будь у Венеры достаточно денег она смогла бы посещать реабилитационные центры в Джалал-Абаде или на Иссык-Куле. Сейчас Венере денег хватает лишь на аренду комнаты, питание и лекарства.

Материал создан в рамках проекта «Развитие и усиление потенциала региональной расследовательской журналистики», реализуемого ОФ «Фонд расследовательской журналистики» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Данный материал доступен для свободного копирования, переработки и распространения на любом носителе и в любом формате с обязательным указанием имени автора, для любых целей, включая коммерческие.

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