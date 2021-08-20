Член партии «Туран» Эрлан Бекчоро уулу на своей странице в фейсбук сообщил, что активиста Тилекмата Куренова приговорили к одному году и шести месяцам колонии.

Такое решение принял Свердловский районный суд Бишкека 20 августа.

После вынесенного приговора Куренов сообщил, что его признали виновным и изменили меру пресечения с домашнего ареста на срок с отбыванием в колонии.

«Меня взяли под стражу, признали виновным по рассматриваемом делу. Не прогинайтесь никто, справедливость восторжествует», — сказал активист.

Кто такой Куренов?

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку правительство, которое «недееспособно».

Кроме того, в декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо. Куренов также состоит в центре движения «Против Ханституции» и активно выступал против нового проекта Конституции и конституционной реформы.

Активиста задержали 15 марта 2021 года из-за публикаций в соцсетях, в которых, по версии следствия, «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

В это же время сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Куренова и офис центра «Против Ханституции». 17 марта решением суда активиста Куренова водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Ему предъявили обвинение по статье «Попытка захвата власти». После чего Куренов объявил голодовку, и 26 апреля его отпустили под домашний арест.

Неделю назад, 13 августа, Куренов в своем фейсбуке сообщил, что его пытались безосновательно задержать сотрудники 10 управления МВД. По словам активиста, более десяти оперативников на четырех машинах вечером 12 августа приехали за этим к нему домой.