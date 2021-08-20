Коллектив школы им. С.Атабекова №88 заливает фундамент. Скрин с видеозаписи на YouTube-канале Акыркы Кабарлар — Санжар Калматай

Коллектив школы им.Атабекова №88 в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области во время летних каникул строит фундамент для нового, дополнительного здания рядом со старой школой.

На видео, которое распространилось в соцсетях, можно услышать голос автора, и то, как он высказывает свое восхищение учителям.

«Молодец Шерзор, Сахиба! Молодцы! Коллектив школы имени Атабекова молодцы. Динара правильно говорит, нужно меняться, одному человеку будет тяжело», — говорит он.

Один из комментаторов под опубликованным видео написал, что учителя строят дополнительное здание школы из-за безысходности, так как дети не помещаются в старом здании школы.

Пресс-служба областной администрации подтвердила, что школа действительно расширяется методом ашара.

В это время пользователи социальных сетей выразили благодарность коллективу школы и недовольство местными властями.



В Кыргызстане функционируют более 2200 школ, в них предусмотрено около 600 тысяч мест, а фактическое количество учеников составляет более 1 млн 300 тысяч детей и подростков. Таким образом, на одно ученическое место претендуют двое детей школьного возраста.

По информации минобразования, чтобы решить нехватку учебных мест, нужно построить около 600 среднеобразовательных школ по стране. Но проблемы с образованием на этом не заканчиваются — из-за переизбытка учеников в школах создается дополнительная нагрузка на учителей. Если будут построены новые школы, понадобятся и учителя.