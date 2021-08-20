Оригинал материала опубликован в издании «Т-Медиа».

Вице-мэр Оша Жасур Азимов за последние пять лет выиграл тендеры на сумму 36,2 млн сомов, принимая участие в госзакупках. В эти годы Азимов работал преподавателем, депутатом и вице-мэром.

Издание «Т-Медиа» провело расследование и считает, что чиновник выигрывал миллионные тендеры незаконно.

Победитель миллионных тендеров

В 1999-2000 годы Жасур Азимов преподавал экономику в Кыргызско-Узбекском университете города Ош.

В 2014 году основал ОсОО Ош-Модерн и стал принимать участие в госзакупках. 25 апреля 2016 года он стал депутатом Ошского горкенеша от фракции «Республика-Ата-Журт».

После того, как Азимов стал депутатом горкенеша, он начал участвовать в тендерах, которые проводили муниципальные предприятия при мэрии Оша и выиграл тендеры на сумму в 6 миллионов 847 тысяч 177 сомов.

Кроме этого Азимов несколько раз участвовал в конкурсах айыл окмоту Кара-Суйского района и стал победителем тендеров на сумму 8 млн 790 тысяч 946 сомов.

17 октября 2018 года был назначен вице-мэром города Ош. Вступив на должность он выиграл тендер школы им.Кирова по прямому контракту на 100 тысяч сомов на дополнительные расходы.

Участие в конкурсе фирмы Азимова Ош-Модерн противоречит закону о госзакупках. Так как в статье 6 закона о госзакупках четко прописано, что заказчик или сотрудник учреждения не может выступать в качестве исполнителя или поставщика, это может привести к конфликту интересов.

Регистрация бизнеса на бывшего коллегу и родственника

19 июля 2019 года ОсОО Ош-Модерн прошло перерегистрацию, после чего учредителем фирмы становится Абдурашид Тургунов.

На сайте Кыргызско-Узбекского университета Тургунов Абдурашид Махаммаджанович занимает должность заместителя декана учебного заведения.

До начала политической карьеры Жасур Азимов работал именно в этом университете.

Журналисты связались с Тургуновым Абдурашидом Махммаджановичем, предварительно взяв номер с сайта университета. Он подтвердил, что является близким родственником вице-мэра Оша Жасура Азимова.

По его словам ОсОО Ош-Модерн оформлена на него юридически, но фактически управляет фирмой отец вице-мэра Махаммаджан Азимов.

Самое интересное, что на портале госзакупок руководителем ОсОО Ош-Модерн до сих пор указан сам Жасур Азимов.

Вице-мэр Жасур Азимов считает, что не должен нести ответственность за победу в гостендерах.

«Я был основателем компании. Это фирма отца, не моя. Мне не оплачивают депутатство. В 2015 году мы выиграли {тендер} объявленный управлением капитального строительства Ошской области. Когда я выиграл, мне должны были сказать, что я не могу принимать участие в тендере, так как являюсь должностным лицом, ответственность должна нести организация, объявившая тендер. Не я. Должна была сказать организация проводившая тендер. Должны были сказать, извините, по закону вы не можете», — сказал Азимов.

Кто такой Жасур Азимов?

Жасур Азимов — вице-мэр, который занимается вопросами частной собственности и контролирует строительную сферу.

Частный предприниматель Рысбек Эргешов сообщил «Т-Медиа», что он выиграл судебный процесс против мэрии Ошской мэрии.

По словам бизнесмена, мэрия Оша вынесла решение об «аварийном состоянии» здания и незаконно снесла объект без разрешения. Таким образом, суд отменил постановление Управления городского имущества при мэрии о расторжении договора с бизнесменом.

Жасур Азимов принимал участие на выборах 11 апреля, результаты которого были отменены, в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан» под №49. Но Ошская ТИК дисквалифицировала его кандидатуру по подозрению в подкупе голосов, использовании админресурса и в создании препятствий работе ТИК.

Генеральная прокуратура в ноябре 2020 года выявила незаконную передачу 25 гектаров земли за 2.5 млн сомов, которая находится в городе Ош массива Кен-Сай частным лицам вице-мэром Жасуром Азимовым.

По этому поводу на Жасура Азимова было заведено досудебное производство по факту злоупотребления должностным положением и зарегистрировано в ЕРПП.

В августе 2019 года вице-мэр был задержан за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Тогда его оштрафовали на 17. 500 сомов, также было проведено служебное расследование.