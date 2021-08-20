Верховный суд оставил приговор областного суда вынесенный гражданину У.К., который изнасиловал 13-летнюю девочку в Тонском районе. Ранее Иссык-Кульский областной суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В пресс-службе Верховного суда сообщили «Клоопу» 19 августа, что адвокат 45-летнего обвиняемого обратился в Верховный суд, чтобы обжаловать решение Иссык-Кульского областного суда. Адвокат обосновал это тем, что областной суд вынес слишком строгий приговор.

Несмотря на это судебная коллегия не удовлетворила ходатайство адвоката. Ранее Верховный суд оставил в силе приговор по отношению и к двум другим насильникам девочки — областной суд приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Дело об изнасиловании и оправдательный приговор

В начале декабря Тонский райсуд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Из троих обвиняемых только 45-летний мужчина получил приговор с лишением свободы на 7 лет и 6 месяцев.

Один из родственников потерпевшей девочки Талант Байсеитов рассказал, что судопроизводство в отношении трёх подозреваемых было выделено в отдельное производство. А судья переквалифицировал статью «Изнасилование» на статью «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Такое решение судья принял несмотря на то, что прокурор просил подозреваемым от 15 до 20 лет тюрьмы.

О самом инциденте стало известно ещё в ноябре 2019 года, после того как родители сообщили о её пропаже. Через несколько дней девочку нашли с 40-летним соседом.

По данным правоохранительных органов, мужчина насиловал девочку, пользуясь тем, что ее родители находятся не дома, а ее воспитывает незрячий дедушка. Однако позже стало известно, что девочку насиловали трое мужчин, а следователь не принимал заявления от родственников пострадавшей.